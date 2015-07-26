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Karkamış'ta 'IŞİD vuracak' söylentisi vatandaşları sokağa döktü!

İlçede bazı ailelere Suriye tarafından geldiği iddia edilen telefonlar ilçede paniğe neden oldu

26 Temmuz 2015 15:44

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, terör örgütü IŞİD'in Türkiye’ye saldırıda bulunacağına yönelik söylenti vatandaşları sokağa döktü.

Suriye’nin Cerablus kentine sınır olan Gaziantep’in Karkamış ilçesinde vatandaşlar sokağa döküldü. İlçede bazı ailelere Suriye tarafından geldiği iddia edilen telefonlar ilçede paniğe neden oldu. Arayan kişilerin ilçedeki yakınlarına 'IŞİD militanları bu gece Türkiye’ye saldırıda bulunacak evinizde kalmayın' demesi üzerine vatandaşlar çocuklarını da alarak sınırdan uzak noktalara doğru kaçtı.

İHA'nın haberine göre, bir süre dışarıda kalan vatandaşlar haberlerin asılsız olduğunu öğrenince evlerine geri döndü.

Talat Yılmaz isimli bir vatandaş, telefonun Suriye’den geldiğini belirterek “Suriyeli komşulara Suriye’de oturanlardan telefon gelmiş. IŞİD’in Karkamış’ı vurma durumu var dediler. Vatandaşlar da o yüzden evden çıkıyor. Herhangi bir bilgi yok. Vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor. Vatandaşlar arabalarına binerek gidiyor. Bende çocuklarımı gönderdim mecburen korkuyorum”dedi.

Vatandaşlar evlerini böyle terk ettiler:

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