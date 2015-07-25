IŞİD'in Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

İstanbul'da dün IŞİD, PKK ve DHKP-C yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 37'si yabancı uyruklu 104 kişinin içerisinde terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki yabancılardan sorumlu üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Abdulla Abdullayev'in de gözaltına alındığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, terör örgütleri IŞİD, PKK ve DHKP/C'ye yönelik yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla 26 ilçede 140 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37'si yabancı uyruklu 104 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aramalarda 11 silah, çok sayıda mermi, örgütsel doküman, dijital malzemeler, kılıç ve çöl iklimine göre hazırlanmış askeri kıyafetler ele geçildi.

IŞİD'in üst düzey yöneticisi yakalandı

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki yabancılardan sorumlu üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Dağıstan uyruklu Rusya vatandaşı Abdulla Abdullayev'inde gözaltına alınan şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Abdullayev'in, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinden terör örgütü IŞİD'e katılmak için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin sorumluluğunu yürüttüğü ve bu kişileri İstanbul'da adamlarına karşılattığı, Irak ya da Suriye'ye geçirterek örgütün silahlı birliklerine katılmalarını sağladığı öne sürüldü.

Öte yandan, gözaltına alınan 37 yabancı uyruklu şüphelinin tamamının terör örgütü IŞİD üyesi olduğu ve Irak veya Suriye'ye geçerek örgütün silahlı birliklerine katılmayı hedefledikleri kaydedildi.

IŞİD'e katılmak için Türkiye'ye giriş yapan yabancı kişilerin, Çeçenistan ve Dağıstan uyruklu Rusya vatandaşları başta olmak üzere Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi avrupa ülkelerinin yanı sıra bir çok dünya ülkesinden geldikleri tespit edildi.