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Politika

Merkel yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek; gündemde 5 kritik konu var

Almanya eylül ayında seçime, Türkiye de nisan ayında referanduma gidiyor

01 Şubat 2017 13:14

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, uzun süredir gerilim yaşayan ikili ilişkilerin 'normalleşmesi' için Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak. Merkel’in Ankara ziyaretinde beş kritik konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Merkel’e özellikle Almanya’ya sığınan 'FETÖ' mensuplarının iadesini, NATO’da üst düzey 150 üyeden 40’ının Almanya’ya bulunduğu iltica talebini gündeme getirecek. Zekeriya Öz ve Celal Kara başta olmak üzere diğer kritik isimlerle ilgili kararlar masaya yatırılacak. Hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'a yönelik Almanya’nın tutumu da görüşmelerde ele alınacak. Ayrıca mülteciler konusunun da görüşmelerde ele alınacağı tahmin ediliyor. 

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Türkiye’nin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Teresa May’den sonra beklediği üçüncü önemli ziyaret yarın gerçekleşiyor. Almanya Şansölyesi Merkel, uzun süredir gerilim yaşayan ikili ilişkilerin "normalleşmesi" için Ankara’ya gelecek. Bu ziyaretin ardından hem parlamentolar arası hem de içişleri bakanlıkları arasında yeni dönem işbirliğinin gelişmesi için üst düzey ziyaretler art arda gerçekleşecek. Almanya eylül ayında seçime, Türkiye de nisan ayında referanduma giderken, iki ülke karşılıklı işbirliği vizyonunu ortaya koyacak.

TBMM’ye gidecek

Şansöyle Merkel’in Ankara ziyaretinde üç önemli durağı olacak. Merkel, TBMM’yi ziyaret edecek. Sonrasında da Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Merkel’in bu ziyareti ve vereceği mesajların ardından ikili ilişkilerdeki tansiyonlu geçmişe sünger çekilmesi amaçlanıyor.

Merkel’in ziyaretini takiben, 3 Şubat’ta Almanya İçişleri Müsteşarı Türkiye'yi ziyaret ederek İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nda temaslarda bulunacak. Bu ziyaretin hemen ardından da 5-7 Şubat’ta Alman Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Ankara’ya gelecek.

Gündemde 5 kritik konu

Merkel’in Ankara ziyaretinde dört kritik konu gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Merkel’e özellikle Almanya’ya sığınan FETÖ mensuplarının iadesi konusunu gündeme getirecek. NATO’da üst düzey 150 FETÖ mensubundan 40’ının Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu, FETÖ’den haklarında yakalama kararı olan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara başta olmak üzere diğer kritik isimlerle ilgili kararlar masaya yatırılacak.

Dosyaların akıbeti?

Hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’a yönelik Almanya’nın tutumu da görüşmelerde ele alınacak. Türkiye’nin gündeme getireceği en önemli konulardan bir diğeri de, PKK dosyası olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya’nın PKK, DHKP-C, FETÖ gibi örgütlerinin mensuplarına yıllardır kol kanat gerdiğini" söylemiş, “Siz teröre çanak tutuyorsunuz. Bu terör belası bumerang gibi gelip sizi de vuracaktır” diyerek Almanya’yı sert dille eleştirmişti. Ankara, Merkel’e Almanya’daki PKK’lılarla ilgili 4 bin 500 dosyanın akıbetini soracak. Türkiye’deki anayasa referandumu ve Almanya’da yapılacak seçimler de gündemin önemli maddelerinden olacak.

 

 

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