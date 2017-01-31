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Dünya
Deutsche Welle

"Merkel, Erdoğan'a sadece demokratik bir Türkiye'nin Avrupa'da yeri olduğunu izah etmeli"

Claudia Roth, Merkel'in kamuoyuna da yansıyacak biçimde tutuklu vekillerin serbest bırakılmasını talep etmeli

31 Ocak 2017 13:56

Yeşiller Partili, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'ta Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretle ilgili açıklama yaptı. Roth, verdiği demeçte, "Başbakan Angela Merkel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadece demokratik bir Türkiye'nin Avrupa'da yeri olduğunu izah etmeli. Aksi takdirde Angela Merkel, Türkiye ve Avrupa'da demokratik açıdan güvenilirliğini kaybeder" dedi.

Yeşiller Partili Roth, Başbakan Merkel'in temasları sırasında kamuoyuna da yansıyacak bir biçimde tutuklu bulunan milletvekillerinin (HDP) serbest bırakılmasını talep etmesi ve Türkiye'de insan hakları ihlallerini açık bir biçimde eleştirmesi gerektiğini belirtti.

Merkel'in 2015 yılındaki Türkiye ziyaretini eleştiren Roth, o dönem seçim kampanyaları sırasında yapılan bu ziyareti, "Demokratik muhalefete yönelik ağır bir hakaret" şeklinde tanımladı. Türkiye'nin önünde şimdi anayasa değişikliği konusunda referandumun bulunduğunu hatırlatan Roth, "Bu referandum parlamenter demokrasinin ortadan kaldırılmasına hizmet ediyor" dedi.

Roth, "Türkiye gerçeği toplu gözaltı-tutuklamalar, takibatlar ve güneydoğuda kendi halkına karşı yürütülen savaş" diye konuşarak, Başbakan Angela Merkel'in bu konularda suskun kalması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Avrupa'nın mültecilere sınır kapılarının açılması yönündeki tehdide boyun eğmiş olacağı mesajını vereceğini belirtti.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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