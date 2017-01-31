Kılıçdaroğlu Alman medyasına konuştu: Merkel, Erdoğan’a yardıma, onu desteklemeye geliyordur!

Alman medyasına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü Türkiye’ye gelecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ziyaretini yorumlarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek "Belki bu defa da geliş nedeni aynıdır: Onu desteklemeye, Erdoğan’a yardıma geliyordur. Ziyareti o anlama gelmiyor mu?" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu’nun sorulara yanıtları özetle şöyle:

"Erdoğan'a karşı kampanya değil"

Referandumu kazanırsa, Erdoğan’ın yeni Türkiyesi nasıl olur?

Cumhurbaşkanı vatandaşların yaşamlarına derinden etki edecek. Biz baskıyı daha fazla hissedeceğiz. Erdoğan kararnamelerle yönetecek. Parlamento etkisizleşecek. Olağanüstü hal, olağan hale gelecek.

Nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz?

CHP olarak yalnız değiliz. Toplumdaki herkese görev düşüyor: Aydınlar, demokratlar, liberaller, muhafazakârlar, dindarlar. Bu sistemin neye mal olacağını anlatmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; düşünüp oy vermeleri.

Halkın yüzde 60 desteğini almış bir kişiye karşı nasıl kampanya yapmayı düşünüyorsunuz?

Biz Erdoğan’a karşı kampanya yapmayacağız. Erdoğan’ın geldiği noktayı herkes görüyor. AKP ülkeyi yönettiğinden beri, neredeyse her alanda gerileme yaşadık. Sorun Erdoğan’dan daha büyük. Anayasa Erdoğan’dan sonra da yürürlükte kalacak. Düzenleme Türkiye’de demokrasinin sonu olur.

"Valiler, polis AKP'ye çalışacak"

Olağanüstü hal nisana kadar uzatıldı. Bu şartlarda adil bir kampanya mümkün mü?

Hayır. AKP devletine karşı kampanya yapmak zorundayız. Valiler, polis, jandarma hepsi AKP’ye çalışacaktır. Günün her saati Erdoğan propagandası yapılıyor. Yargıyı kendi kontrolü altına aldı. Eleştiri yapan, hapse girme korkusu yaşıyor.

O zaman referandum ne anlama geliyor?

Referandum, bir sistem değişikliğini meşru hale getirmeyecektir. Hep tartışma olacaktır.

Referandumun bir değeri yok mu?

Sonuçta hayır çıkacak bir referandum demokrasiyi güçlendirecektir ve Erdoğan’a sınırlarını gösterecektir. 21’inci yüzyılda diktatörlere yer yok.

Peki ya evet çıkarsa?

Buna inanmıyorum.

"Ziyaret o anlama gelmiyor mu?"

Başbakan Merkel perşembe günü Türkiye’ye geliyor. Ziyareti tam da kampanyanın ortasında. Bu Erdoğan’ın işine yarar mı?

Onun (Erdoğan’ın) mesajı, Merkel’in ziyaretinin kendi politikalarına destek anlamına geldiği yönünde olacaktır. Merkel’in böyle bir maksadı olmasa da, o bunu kendi taraftarlarına böyle sunacaktır.

Merkel 2015’te sığınmacı krizini kontrol altına almak zorunda olduğunda, tam parlamento seçimleri sırasında İstanbul’a geldi. Muhalefet öfkeliydi. Erdoğan bu durumu iyi kullandı.

Belki bu defa da geliş nedeni aynıdır: Onu desteklemeye, Erdoğan’a yardıma geliyordur. Ziyareti o anlama gelmiyor mu?

Gelmese daha mı iyi olur?

Bu, ziyareti hangi amaçla yaptığına bağlı.

Merkel’den beklentiniz ne?

Biz Türkiye’nin en kısa sürede Avrupa Birliği’ne tam üye olmasını bekliyoruz. Merkel’in bu konuda mücadele vermesini bekliyoruz. Yeni fasıllar açılmasını ve vize serbestisinin en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz.

Merkel başkanlık sistemine tavır mı almalı?

Bunu kendisi bilir. Belki, Türkiye’nin demokratik standartlarını iyileştirmesi gerektiğini ve güçler ayrılığının en önemli demokratik standart olduğunu söyleyebilir.