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Dünya

Merkel, Türkiye'ye geliyor

Merkel, Ankara'ya gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşecek

30 Ocak 2017 23:23

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ardından Ankara bu kez Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlamaya hazırlanıyor.

Merkel'in 2 Şubat Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Merkel, Ankara'ya gerçekleştireceği çalışma ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşecek.

Merkel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret ederek muhalefet partilerinin temsilcileriyle de biraraya geleceği belirtiliyor.

Almanya Başbakanı Merkel'in Ankara'daki temaslarında ana gündem ise IŞİD'le mücadele ile geri kabul anlaşması olacak. Görüşmelerde Almanya'ya sığınma talep eden 'FETÖ' ile bağlantılı askerlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

 

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