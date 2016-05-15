Meral Akşener: Bizim polislere elimiz kalkmaz, Yargıtay bu kurultay kaosunun sorumlusudur, şimdilik gidiyoruz

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak aday olan isimlerin başında gelen Meral Akşener, kurultay için gelen delegelerin polis tarafından engellemesine ilişkin olarak, "Bizim polislere elimiz kalkmaz, Yargıtay bu kurultay kaosunun sorumlusudur, şimdilik gidiyoruz" dedi. Öğlen 13.00 sularında genel başkan adaylarından Sinan Oğan, Koray Avcı ve Ümit Özdağ'ın "Mahksadımız hasıl oldu" diyerek kurultay alanından ayrılmasının ardından "Valilik ve emniyetin yazılı emrini bekleme kararı alan Akşener, saat 14.40'ta alandaki partililere bir konuşma yaptı. "Sabaha kadar bekleyecektim ama sabah 7'den bu yana herkes aç susuz burada beklediler" diyen Akşener, "Sanmasın Saray, sanmasın iktidar, ülkücüler vazgeçtiler; bizim o polislere elimiz kalkmazOnun için şimdilik hepimiz evimize gidiyoruz" sözleriyle kurultay alandan ayrıldı.

Kurultay için Yargıtay'dan karar beklendiğine değinen Akşener, "Bu hukuksuzluğun ve kaosun sorumlusu Yargıtay'dır. Derhal bu kaosu ve yanlışlığı gidermelisiniz. Eğer adalet anlayışı bu ülkede yüzde 24'e düşmüşse hukuk adamlarımızın bu yanlışlığı düzeltmesi gerekiyor. Bugün Asena'lar dirsek atmayı öğrendi. Artık Saray rahat uyuyabiliyorsa uyusun" dedi.

Akşener'in iki kez, "Bahçeli istifa" şeklinde slogan atan grubu, 'Yapmayın' diyerek susturması dikkat çekti.

Meral Akşener'in açıklaması şöyle:

"Sabah 7'den bu yana aç susuz bekleyenler, kadınlar, gençler burada ya; Allah'ın izniyle gelecekteki Başbakanlık bizimdir! Karar verdim, göreceksiniz, görecekler; çok yakın bir gelecekte Başbakan Meral diyecekler... Bugün burada bir hukuksuzluğu hep birlikte yaşadık. Sanmasın Saray, sanmasın iktidar, ülkücüler vazgeçtiler sanmasınlar. Bizim o polislere elimiz kalkmaz. Biz bu ülkede Anadolu evladına hiçbir zaman el kaldırmadık. Bütün hukuksuzlukları tespit ettik. Sabaha kadar bekleyecektim ama sabah 7'den bu yana herkes aç susuz burada dediler. Onun için şimdilik hepimiz evimize gidiyoruz. Ne yaparsanız yapın ülkücü hareketi engelleyemeyeceksiniz.

Bu hukuksuzluğun ve kaosun sorumlusu Yargıtay'dır. Derhal bu kaosu ve yanlışlığı gidermelisiniz. Eğer adalet anlayışı bu ülkede yüzde 24'e düşmüşse hukuk adamlarımızın bu yanlışlığı düzeltmesi gerekiyor. Bugün Asena'lar dirsek atmayı öğrendi. artık Saray rahat uyuyabiliyorsa uyusun."