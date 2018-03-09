Meral Akşener: Seçime sokmazlarsa anne terliği fırlatırım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçimlere sokulmaması halinde ‘anne terliği fırlatacağını’ söyledi. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘demokratik yollarla’ makamından indireceğini kaydeden Akşener, "Bir erkeğin parmağını sallayarak bize çemkirmesini ortadan kaldıracağım” dedi.

Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre, 8 Mart nedeniyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, “Türkiye'de kadının adı yok. Kadına oy gibi bakan, sizin gözlerinizde bir adet oy gören bir Cumhurbaşkanı var. Değerli beyefendiler dünyayı artık bizimle paylaşsın. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda demokratik yollarla Sayın Erdoğan'ı oradan indireceğim. Bir erkeğin parmağını sallayarak bize çemkirmesini ortadan kaldıracağım. Bizi seçime sokmazlarsa, onlara anne terliği fırlatırım. Sizin yüzünüzü yere eğdirmem'' dedi.

"Kadınların üzerinden elli bin tane alim kılıklı madrabaz fetva veriyor"

“Cennet annelerimizin ayakları altındadır. Kadınlar bir araya gelip ayağa kalkınca, sandıkta o değişimi sağlayacağız. Gözlerinizde umut görmek istiyorum. Sokakta kadınların rahat rahat gezmelerini istiyorum'' diyen Akşener şöyle devam etti:

“Partiyi kuramazlar dediler, kurduk. Şimdi de seçime giremez diyorlar. Sokmazlarsa anne terliği fırlatırım. Siz istediniz biz bu partiyi kurduk. Allah hepinizden razı olsun. Huzurunuzda yemin ediyorum sizin yüzünüzü yere eğdirmem. Türkiye'de kadınlar suskun, kadınlar konuşturulmuyor. Kadınların üzerinden elli bin tane alim kılıklı madrabaz fetva veriyor. O fetvaları onların suratına çarpmak için bu partiyi kurduk. Kadınların üzerinden din tarifine, iktidar tarifine son vermek için kurduk. Kadınlar konuşabilsin haklarını arayabilsin diye. Başı açığı, başı kapalısı, zengini yoksulu elele versin birlikte yürüsün, ayağa kalkıp İyi Parti’de buluşmasını bu yolculuğu birlikte yürümemizi istiyorum.”