Akşener: Saadet Partisi o kapıyı kapattı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi’nin AKP’yle ittifak kapısını kapattığını söyledi. İyi Parti’yi kurmadan önce de Demokrat Parti ve Saadet Partisi’yle ittifakın gündeminde olduğunu ifade eden Akşener, ittifak üzerinden yapılan tartışmaların ise muhattabı olmadıklarını belirtti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın gazetecilerle bir araya gelen Akşener, ittifak çalışmalarıyla ilgili bir soruya, "Ben en başından, daha partiyi kurmadan evvel arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yaptığımız süreçte, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) ile birlikte yol yürümeyi kişisel olarak arzu ettiğimi söylemiştim. Şimdi AK Parti Genel Başkanı ve SP Genel Başkanı bir ittifak görüşmesi yaptı. Anladığım kadarıyla SP o kapıyı kapattı. Dolayısıyla net bir şey söyleyeyim: Biz ittifak arayışında olan bir siyasi parti değiliz. İttifak üzerinden yapılan tartışmaların da muhatabı olarak kendimizi görmüyoruz. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun tespitleri ve görüşlerine elbette saygı duyuyoruz” yanıtını verdi.

"Sayın Bahçeli’nin odasındaki 17/25 saati duruyor mu?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bir çuval çürükyumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” sözlerine tepki gösteren Akşener, "Bu milli ittifak söyleminin cılkı çıktı. En son ‘çürük yumurta’ söylemi ortaya atıldı. Sürekli çemkiren, iftira atan bir tablo karşımızda. Sayın Erdoğan’ın milliyetçilik bilgisi zayıf, tarih bilgisi de yok. Kızıl elma söyleminden de habersiz. Ama görülüyor ki şimdi ‘bozkurt’a da sahip çıkılıyor. Ben şimdi soruyorum Sayın Bahçeli’nin odasındaki 17/25 saati duruyor mu? Sayın Erdoğan, Bahçeli için söylediği sözler için özür diledi mi?" diye konuştu.

“Fakir aile çocuklarına iki yol kaldı: Biri uzman çavuşluk, diğeri taşeron"

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’na da değinen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ordunun nasıl davrandığı konusunda bir fikri burada ifade edemem. Kadrolaşma, kayırma, soru çalınması gibi durumlardan fakir aile çocuklarına iki yol kaldı. Biri uzman çavuşluk diğeri taşeron. Şehit olan çocuklarımızın evlerine bakınca görüyorsunuz. Safranbolu’da bir kardeşimizin evine gittim beden eğitimi öğretmeni atanamayınca uzmanlığa gitmiş. Bu tespiti yapmak zorundayım."