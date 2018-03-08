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Akşener'den Erdoğan'a 'çürük yumurta' yanıtı: Arşivine baksın

"Kendi grubunun dışında kalan herkesi çürük yumurta olmakla suçlamak büyük bir siyasi nezaketsizliktir"

08 Mart 2018 12:53

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” sözlerine, "Arşive bakarsa, MHP Genel Başkanı ile kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görür" diyerek yanıt verdi.

Yeniçağ gazetesinden Bünyamin Öztürk'ün haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara İl Başkanlığı’nın organize ettiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Haftası münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda yabancı büyükelçi eşleriyle bir araya geldi.

Akşener, seçim ittifakına henüz olumlu yanıt vermeyen Saadet Partisi'ne “O zaman güle güle deriz” diyen Erdoğan’ın, “Kimler kimlerle beraber. Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” değerlendirmelerine cevap verdi.

"Siyasi nezaketsizlik"

Erdoğan’ın sözlerinin siyasi nezaketsizlik olduğunu belirten Akşener, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu şöyle cevapladı:

“Sayın Erdoğan’a tavsiyem arşive bakmasıdır. Gerçi bizim ittifak arayışımız olmadığı için muhatabı da biz değiliz. Ama kendi grubunun dışında kalan herkesi çürük yumurta olmakla suçlamak büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Arşive bakmasını tavsiye ederim. Orada MHP Genel Başkanı ile kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görüp muhtemelen utanacaktır.”

"Samanyolu TV'ye yapılan baskıda göğüs göğüse mücadele ettiler"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Bir grup FETÖ’cüler ile birlikte önce partiyi ele geçirmeye sonra yıpratmaya çalıştılar” açıklamasına yönelik yorumlarının sorulması üzerine Akşener şu karşılığı verdi:

“Bu arkadaş konuşur. Fakat şunu tavsiye ederim, 7 Haziran seçimlerinde iftirada bulunduğu şahıslar şehirlerde FETÖ’cülere 30 bin müşahit kartı dağıtmadılar. O dönemde yaptığı televizyon konuşmalarını da ben sizlerin dikkatine sunuyorum. O zamanlar FETÖ’cülerin ajansına 30 bin bir yerde, 15 bin bir yerde şeyler dağıtıldı. Hatırlarsınız Bugün TV ve Samanyolu TV’ye baskınlar yapıldı. O baskınlarda kendisi de başta olmak üzere bir diğer genel başkan yardımcısı, il teşkilatı, milletvekili adayları göğüs göğüse mücadele ettiler. Orada bizim arkadaşlarımızdan bir kişi yoktu.”

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erdoğanakşenerhaberçürük yumurtaArşivine baksın

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