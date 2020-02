Buldan'dan Akşener'e: Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yaparsan, tarihten silinirsin

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Diyarbakır'da katıldığı 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dün Meclis'te yaşanan kavgayı hatırlarak " AKP’liler parmak sallayarak “adam olun” demişler. Biz adam olmayacağız biz kadınız, kadın. Biz kadınca direneceğiz ve kadınca sizi yeneceğiz" dedi. Meral Akşener'den kadınca sözler, barış politikası ve demokrasi mücadelesi yapmasını beklediklerini söyleyen Buldan, "Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yapacaksanız, siz de tarihten silinip gitmeye mahkum olursunuz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp, Diyarbakır’da düzenlenen 8 Mart mitingine katıldı.

Mitingde konuşan Buldan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. AKP hükümetinin kadın iradesine nasıl yaklaştığını bildiklerini söyleyen Buldan, "Kadınlar her türlü baskıya ve şiddete rağmen; özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesini her gün büyüterek, meydanlara çıkarak sürdürüyor. Biz inanıyoruz ki bu ülkeye barışı, demokrasiyi, kadın özgürlüğünü ve eşitliğini getirecek olan biz kadınlarız. Bu nedenle mücadele, her türlü baskıya ve şiddete rağmen devam etmeli" dedi.

"Biz Berkin’in, Ceylan’ın, Uğur’un annelerinin de ayaklarının altını öpüyoruz"



"Biz kadınlar, özgürlük ve eşitlik mücadelesi verirken bu ülkeyi yönetenlerin iradesinin teslim alınmaya çalışıldığını gördük. Biz, kadın özgülük mücadelesine yaklaşımını gördük" diyen Buldan, "Cumhurbaşkanı’nın grup toplantısında kadınlardan bahsederken, annelerden bahsederken ne kadar da ikiyüzlü bir tutum içinde olduğunu gördük. “Annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz” dedi. Evet, biz annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz. Berkin Elvan’ın annesinin, Ceylan Önkol’un, et parçalarını eteğinde toplayan annenin de ayağının altını öpüyoruz. 13 yaşında bedenine 13 kurşun giren Uğur Kaymaz’ın annesinin de ayaklarını altını öpüyoruz. Taybet Ana’nın annesinin de ayaklarını altını öpüyoruz. İşte bizim farkımız bu.Bu ülkede yaşamını yitiren çocukların Türk ve Kürt annelerinin ayaklarının da altını öpüyoruz" dedi.

"Akşener’den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Buldan, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, savaştan bahsedecekse siyasette yeri yok. Akşener’den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz. Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yapacaksanız, siz de tarihten silinip gitmeye mahkum olursunuz." diye konuştu.

"CHP 5 milletvekilimizin vekilliğinin düşmesine neden oldu"

Buldan, CHP'nin yüzde 33 kota teklifine ilişkin olarak "Günaydın Sayın Kılıçdaroğlu, biz eşit temsiliyetten söz ediyoruz! Siz, dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyerek, bizim 5 kadın milletvekilimizin vekilliğinin düşmesine sebep oldunuz. Figen Yüksekdağ, Çağlar Demirel, Selma Irmak’ı Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak’ın cezaevinde olmasına siz sebep oldunuz. AKP’nin arka tekerleği olmayın, kadının yanında olun, barışın yanında olun. Kürt sorununun çözümünden yana olun diyoruz"

"Tek korkuları siyaset yapan HDP’li kadınlar"

Konuşmasında tutuklu bulunan HDP'li kadın siyasetcileri selamlayan Buldan şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye’de siyaset yapan tüm partilerin kadına yaklaşımı ortada, HDP’nin kadına yaklaşımı ortada. İşte bizdeni bunun için korkuyor, ürküyorlar. Tek korkuları siyaset yapan HDP’li kadınlardır!

İşte onları, kadınlardan korktukları için, Diyarbakır’ı, belediye eşbaşkanlığı döneminde hem kadına hem genele ilişkin temiz bir siyaset yapan ve yolsuzlukla, hırsızlıkla ismi hiçbir şekilde anılmayan Gültan Kışanak’ı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.

Onlar, Gültan Kışanak’ın Diyarbakır’ı silip süpüreceğinden korktular, Onlar, Çağlar Demirel’in Meclis’teki muhalefetinden korkuyorlar. Nursel Aydoğan’ın siyasetinden korktular, onun için onu rehin aldılar. Ama buradan söz veriyoruz; sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Bu mücadeleyi özgürlük mücadelesidir. Bu mücadele kadın mücadelesidir. Bu mücadeleyi layıkıyla yapmanın, kadınca yapacağımızın sözünü veriyoruz"

"Biz adam olmayacağız, kadınız"

HDP’li milletvekillerinin dün akşam Meclis'te iktidar partisi milletvekillerinin saldırısına uğradığını söyleyen Buldan,

"AKP’liler parmak sallayarak “adam olun” demişler. Biz adam olmayacağız biz kadınız, kadın. Biz kadınca direneceğiz ve kadınca sizi yeneceğiz!

Yolumuz uzun bir yol. Yolumuz onurlu bir yol. Mücadelemiz demokrasi mücadelesi, kadın özgürlük ve demokrasi mücadelesi. Bu mücadele kurduğumuz kadın ittifakında, tüm kadınları birlikte mücadele etmeye, birlikte kazanmaya, birlikte başarmaya çağırıyoruz" dedi.