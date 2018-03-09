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Akşener: Erdoğan kendini bu ülkenin babası hissediyor

"Erdoğan sadece biat edilmesini istemiyor; yerde evlatlarını süründürmek istiyor"

09 Mart 2018 11:50

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini "Türkiye'nin babası gibi hissettiğini" söyledi. Akşener, "Bir evin otoriter, bazı çocuklarını sevgiye boğan, bazılarını ayıran, bazı çocuklarından nefret eden bir baba tipi ile karşı karşıyayız" dedi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Akşener, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kadın gazetecilerle bir araya geldi.

 

“Kanunlardaki bakış açısının, zihniyetin ayıklanması gerekiyor." diyen Akşener, "Partimizde yüzde 25 kadın kotası uyguladık, bunun yaygınlaşmasına gayret ederim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Akşener, “Erdoğan sadece padişah, sadece kral, eski dönemlerin tek adamı olmayı istese anlarım. Erdoğan kendisini bu ülkenin babası hissediyor. Bir evin otoriter, bazı çocuklarını sevgiye boğan, bazılarını ayıran, bazı çocuklarından nefret eden bir baba tipi ile karşı karşıyayız. Erdoğan sadece biat edilmesini istemiyor; yerde evlatlarını süründürmek istiyor” dedi.

Akşener şöyle devam etti:

"Çalışma hayatıyla ilgili olarak iftira, dedikodu gibi isnatlara yönelik çok sert hükümler koydururum. İyi hal indirimi diye bir kavramı hayal bile edemeyecek bir dönüşümün gerçekleştirilmesi için gayret ederim. İlk defa siyasete başlayan kadınlar için ekonomik resmi payın ayrılması gerektiğine inanıyorum.” 

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Meral Akşenerİyi Parti

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