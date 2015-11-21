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Politika

Meral Akşener: Olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin görüşlerimi 30 Kasım'da açıklayacağım

1 Kasım'da aday gösterilmeyen Akşener'in adı, genel başkan adayları arasında geçiyor

24 Kasım 2015 00:52

AKP tarafından seçim hükümetinde bakanlık teklifi almasının ardından 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyen Meral Akşener, MHP'nin olağanüstü kurultayıyla ilgili görüşlerini 30 Kasım'da açıklayacağını duyurdu.

İsmi genel başkan adayları arasında geçen Meral Akşener, MHP'nin genel başkanlığına adaylığını açıklayan Sinan Oğan’ın çağrısıyla ilgili görüşlerini açıklayacağı tarihi kişisel Twitter hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

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