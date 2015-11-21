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MHP'de muhalefet harekete geçti; adaylığını açıklayan Sinan Oğan kurultay çağrısı yaptı

MHP Disiplin Kurulu'nun ihraç edilen Sinan Oğan mahkeme kararıyla partisine dönmüştü

21 Kasım 2015 16:36

Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan MHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapıp, genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

MHP Disiplin Kurulu'nun ağustos ayı sonunda partiden "ihraç ettiği", ancak mahkeme kararıyla 1 Kasım seçimlerinin ardından partiye dönen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapıp, genel başkan adayı olduğunu açıkladı. 

 

İlk o aday oldu

 

MHP’de seçim sonrası hareketlilik sürerken, genel başkanlık adaylığını ilk açıklayan isim MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in doktoru Selim Kaptanoğlu açıklamıştı. 

 

OAnGeliyor 

 

MHP'de olağanüstü kurultay için harekete geçen ve sosyal medyadan kampanyasını 'Bir şey değişecek, çok şey değişecek… ' sloganı ve 'OAnGeliyor' etiketiyle başlatan Sinan Oğan da adaylığını bugün açıkladı. Meral Akşener'in ise 25 kasım'da adaylık açıklaması yapması bekleniyor.

 

ETİKETLER

sinan oğanmhpadaylıkgenel başkanlık

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