MHP'de muhalefet harekete geçti; adaylığını açıklayan Sinan Oğan kurultay çağrısı yaptı

Eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan MHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapıp, genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

MHP Disiplin Kurulu'nun ağustos ayı sonunda partiden "ihraç ettiği", ancak mahkeme kararıyla 1 Kasım seçimlerinin ardından partiye dönen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapıp, genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

İlk o aday oldu

MHP’de seçim sonrası hareketlilik sürerken, genel başkanlık adaylığını ilk açıklayan isim MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in doktoru Selim Kaptanoğlu açıklamıştı.

OAnGeliyor

MHP'de olağanüstü kurultay için harekete geçen ve sosyal medyadan kampanyasını 'Bir şey değişecek, çok şey değişecek… ' sloganı ve 'OAnGeliyor' etiketiyle başlatan Sinan Oğan da adaylığını bugün açıkladı. Meral Akşener'in ise 25 kasım'da adaylık açıklaması yapması bekleniyor.