Meral Akşener: MHP kongresi olmazsa, AKP MHP ve HDP'yi baraj altında bırakmak için erken seçime gider

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak adaylığını açıklayan isimlerden Meral Akşener, milletvekillerinin parti içi muhalefeti hedef alan bir metni okumadan imzalamaya zorlandığını söyledi. Akşener, "Son dönemde öğrendiğim şu. Üstü kapalı bir metin dolaştırılmış, bazı milletvekili arkadaşlar merak etmişler, okumuşlar. Son derece ağır ifadelerin de olduğu bir metin" dedi. CNN Türk'te Şirin Payzın'ın konuğu olan Meral Akşener, "Demokratik bir hak bu. Kendimizi tarttıracağız. Kimin seçileceği garanti değil, belki Bahçeli aday olsa o seçilecektir. Bu arkadaşlarımıza son derece ağır ifadelerin olduğu metni önce kapalı, sonra sorunca açtırılmış. İmzalar atılmış. İki arkadaşımız atmayınca, herhalde iş patlamış. Bazı milletvekillerinin çekildiği ortaya çıkmış" diye konuştu. Akşener, "Bizim kongremiz olmazsa HDP ve MHP'nin baraja takılma beklentisiyle ağustos gibi erken seçim yapmak isteyebilirler. Ama biz kazanırsak, değişim olursa bu süreç yaşanmaz" diye konuştu.

Meral Akşener'in öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Yargıtay derhal karar vermek zorunda"

Yargıtay işi uzatmak yerine derhal bir karar vermek zorunda. Saadet Partisi’nde 3 ay sonra geldi. Şimdi bunu o kadar uzatmadan karar vermesi lazım. Bugüne kadar yapılan hiçbir işlemde hukuki problemimiz yok bizim. Esas olan o partinin en üst organının irade beyanının yok farz edilmesi. Bu insanlar geldiler, nasıl diyecekler, hayır bakalım yapamazsınız. Nasıl olacak? Böyle bir şey olabilir mi?

15 Mayıs’ta orada olacağız. Eski İçişleri Bakanı’yım. Hadi bakalım, kolluk kuvvetleri ne yapacak görelim. Seçimli kongreyi yapmak istiyoruz ama o ikinci adım. Birinci adım şu malum durumu aşmak. Tüzüğümüzün o maddesi problemli. Aşmak için çaba harcıyoruz.

Sayın Bahçeli de aday olabilir. 1153 kişi, 21 Mart 2015’te benim de içinde bulunduğum o kişiler oy verdik. Niye teraziye çıkmaktan kaçınılıyor da bu kadar şiddetli bir direnç gösteriliyor, anlayabilmiş değilim. Bu nasıl bir siyasi anlayıştır ki, kendinizi seçen o delegelere güvenmiyorsunuz?

Neden sizce tavrı böyle?

Sayın Bahçeli’yi pek çok defalar kendisi hakkında sorulduğunda zeki bir satranç ustası olarak tanımlamışımdır. Hala öyle tanımlıyorum. Bu davranışını o satranç ustası akla yakıştıramıyorum ben. Gerçekten zeki, tecrübeli, bu yapıyı iyi bilen ve satranç oyuncusu diye kabul ettiğim bir akla inanamıyorum. Anlayabilmem mümkün değil, o yüzden bir cevabım yok.

Pek çok insan gelecek kongreye, bugün kafalar biraz karıştı. Bir bildirge meselesi, genel merkezde bir imza talep edildi milletvekillerinden. Olağan kurultaya gidilmesi yönünde imza verdikleri... Nedir bu iş?

Son dönemde her şey kedidir, kedi. Pek çok şey kedidir, kedi ama. Ben hayvanseverim, kedileri de suçlamayalım. Benim aldığım bilgi şu, MYK üyelerimizle milletvekillerimizi özellikle aramadım. Grubumuzun mensuplarını bir tercihe zorlamadım. Hiçbiriyle, özellikle alo demedim. Bir vefat haberini dahi mesajla taziye bildirdim. Buradaki dikkatim ve nezaketimin anlamı şuydu. Bu arkadaşlarımız tercihe zorlanmaması gerektiği konumdadır. Yarın ben seçildiğim takdirde her biriyle çalışacağım için, her biri de ülkücüdür, onları rahat bıraktık. Aynı şeyi MYK üyelerimiz için yaptım ben. Kendime göre nazik bir davranış içinde oldum. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyordum. Son dönemde öğrendiğim şu. Üstü kapalı bir metin dolaştırılmış, bazı milletvekili arkadaşlar merak etmişler, okumuşlar. Son derece ağır ifadelerin de olduğu bir metin. Demokratik bir hak bu. Kendimizi tarttıracağız. Kimin seçileceği garanti değil, belki Bahçeli aday olsa o seçilecektir. Bu arkadaşlarımıza son derece ağır ifadelerin olduğu metni önce kapalı, sonra sorunca açtırılmış. İmzalar atılmış. İki arkadaşımız atmayınca, herhalde iş patlamış. Bazı milletvekillerinin çekildiği ortaya çıkmış."

"Ağustosta seçim olur"

Bizim kongremiz olmazsa HDP ve MHP'nin baraja takılma beklentisiyle Ağustos gibi erken seçim yapmak isteyebilirler. Ama biz kazanırsak, değişim olursa bu süreç yaşanmaz.