Meral Akşener’den Bahçeli’ye: Odanızdaki saat hala 17.25'i mi gösteriyor?

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'ye "Odanızdaki saat hala 17.25'i mi gösteriyor, yoksa pil taktınız mı?" diye sordu.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Balıkesir'de partililerle buluştu. Merkez Bankası eski Başkanı ve MHP 25. Dönem Uşak milletvekili Durmuş Yılmaz, Balıkesir eski milletvekilleri Aydın Gökmen ve Recep Çetin gibi isimlerin d eyer aldığı toplantıya katılan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.

NTV’de yer alan habere göre, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına da dikkat çeken Akşener şunları söyledi:

"Buradan sizin huzurunuzda Sayın Genel Başkana bir soru sormak istiyorum. 17-25 Aralık, 2013'ten itibaren MHP için, o kurumsal yapı için, sizin için bir hırsızlık ve yolsuzluk soruşturmasıydı... Şimdi bu süreçte bedel ödemiş ve hala kavgasını veren bir siyasetçi olarak bu sorunun yanıtını almalıyım.

Son dönemdeki bahar havasına baktığımda MHP için ve Bahçeli için 17-25 Aralık bir hırsızlık ve yolsuzluk soruşturması mıdır, yoksa paralel çete tarafından Reis'e yapılmış bir darbe ve kumpas mıdır? Bunun cevabını alana kadar soracağım.

Biz grup konuşmalarını tekrar ettik. Bahçeli'ye destek verdik. Eğer 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasıysa Sayın Bahçeli'nin odasındaki saat Can Dündar'ın yaptığı röportajda olduğu gibi hala 17.25'de durmakta mıdır, yoksa Sayın Genel Başkan Reis'e darbe ve kumpas yapıldığını kabul ettiniz de o saate o pili taktınız mı? Bu sorunun cevabını almak benim hakkımdır."

Akşenir'in konuşmasından dikkat çeken bölümler şöyle:

"Bu kurultay sadece partilileri ilgilendirirken, Reisçi 7 gazete bize hakaret etmeye başladı. Sayın Bahçeli'ye, Devlet Bey'e ağız dolusu hakaret eden yazar çizer takımı var ya. Meğerse bizim genel başkan kanatsız bir melekmiş, bir evliyaymış. Bunlar yeni fark etmiş. Bizde o meleğin kanatlarını yolan aşüfte tiplermişiz. Tarzan zorda, Abbas yolcu.

Kurultay süreci ile birlikte "ajan" ve "paralel" ilan edildik. Bize paralel diyenlere sesleniyorum. Biz paralel değiliz ama siz yamuksunuz yamuk. Allah'ın izniyle iktidar olacağız Türkiye'de önce siz yamukları sonra da yamulttuğunuz tüm kurumları düzelteceğiz.

İçişleri Bakanlığım döneminde Güneydoğu'da en uzun, en büyük kara operasyonunun altına imza attım. Bazıları 'bu hanım MHP genel başkanı olmasın. Faili meçhullerin sorumlusudur' diyor. Ne derseniz deyin hepsi kabulümdür. Bu ülke için, bu milletin birliği ve beraberliği için bir şey yapmam gerekiyorsa yapmışımdır. Sorumluluğu da sonuna kadar alıyorum. Sizi gidi korkak kediler. Ben asla çıkıp da 'kandırdılar beni' demeyeceğim. Ben kandırılmadım kardeşim. Neye imza attıysam gittim, ne sorumluluğum varsa da almaya hazırım.

Laikliğin kaldırılması ve dindar bir anayasa istiyorlar... Meclis Başkanı Anayasa suçu işlemektedir. Tarzan ne zaman zora düşse ya başörtüsü, ya din, ya camii, ya imam ya da imam hatipler... Tartışmayla zorluk düzeltilir ya da birileri yeniden cebini doldurur..."