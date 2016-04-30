Meral Akşener: Kongre sürecini durdurma kararı veren hâkimleri HSYK’ya şikayet edeceğiz

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerini ziyaretinde kongre süreciyle ilgili mahkemenin verdiği durdurma kararını eleştirdi. Akşener, "Bu önüne gelenin, bu ilçelerden karar alınıyor olması, kamu düzenini bozacak bir kavram ortaya çıkaracağı için bu sebeple ’hukuksuz iş yapan iki hakimin HSYK’ya şikayet edilmesi gerekiyor’ dediler. Biz de şikayet edeceğiz" dedi.

Engellenemeyecek bir yürüyüşün parçası olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Elindeki gücü kaybetmekten korkanlar, ne yaparsanız yapın bu milletin yürüyüşüne, milli iradenin yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Hangi güçlüğü çıkarırsanız çıkarın, hangi tehdidi yaparsanız yapın, hangi iftirayı atarsanız atın milletimizin iradesini kıramayacaksınız, bizleri korkutamayacaksınız" dedi.



"İradeden kaçamayacaksınız"

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, MHP genel merkezinde 1 Kasım seçim sonuçlarının tartışılması gerektiğini anlatan Meral Akşener, "Hadi gelin bunu tartışmamız lazım. ’Meşveret bizim töremizdir nerede hata yaptık?’ talebine kulaklarını tıkayanların bugün itibariyle anlamak zorunda kaldıkları o değişimin iradesi buradadır. Bu iradeden kaçamayacaksınız. Odalarında oturup, kapılarını kapatıp sandalyelerinden kalkmayanlar o koltuktan, odalardan kalkın. Çıkın dışarı ayakkabı eskitmeye başlayın. Siz eskitmezseniz, millet sizi eskitir. Milletin sesine kulak vermezseniz, ülkücünün sesine kulak vermezseniz ne yaparsanız yapın, 15 Mayıs’ta o kongre olacak inşallah" diye konuştu.





"Roma'yı da ben yaktım"



Meral Akşener, şunları söyledi:



"Doğu ve Güneydoğu illerinde terörle mücadele eden asker, polis, jandarma ve korucular hukuki olarak boştalar, yarın devranı döndürdüğünüzde bu arkadaşlarımızın başı belaya girer. Yarın bunlar ’asit kuyularına terörist attınız’ denilip suçlanır. Önceleri genel merkezimizi çok savunan sosyal medyadaki kardeşler, beni faili meçhullerin yapılmasından suçladı. İlginç. Sonra bu malum medyaya servis edildi. Ben de Balıkesir’de bu ahmak sürüsünün, yani bu havuz, yandaş, candaş medyanın yazar, çizerinden bahsediyorum. Bakıyorum bir taraftan en büyük milliyetçilik yapılıyor, bir taraftan ’terör mücadelesi yapıyoruz’ diyerek asılıp kesiliyor, hakikaten bunların arkasında duracaklar mı diye bir teste tabi tuttum. Terör mücadelesi yapan kardeşlerimizin hemen bir hukuk zırhına alınmasının ne kadar önemli ve elzem olduğunu bu davranışlarımız ortaya koyuyor.

Beni faili meçhullerin mensubu, müsebbibi sayıyorlar. ’Tamam kardeşim’ dedim. ’Sorumluluğu alıyorum. 8 ay bakanlık yapmış bir şahıs olarak sorumluluğu alıyorum’ dedim. Bu bir göndermeydi. Bu yolda Meral Akşener’i ekarte etmek için havuz medyası şu manşetle çıktı; ’Meral Akşener’den korkunç itiraf.’ Bugün bu iktidarı yönetenlerin kesinlikle terörle mücadeleyle ilgili akıllarında bir fikir, inanç söz konusu değil. Şimdi daha büyük bir itirafta bulunuyorum. Roma’yı da ben yaktım."





Doğu’da görev yapan kolluk kuvvetlerinin hukuki olarak koruma altına alınması konusunun takipçisi olacağını belirten Akşener, "Daha vahim olanı sayın genel başkanımız ’Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın’ konuşması yaptı. 2-3 gün sonra Meral Akşener sosyal medyada başka bir şeyle daha suçlandı. İki soru sormak istiyorum. Birincisi 17- 25 Aralık, ey genel merkezimiz, sayın genel başkan. 17- 25 Aralık sizce bir hırsızlık ve yolsuzluk soruşturması mıdır? Reise yapılmış bir komplo ve darbe midir? Çünkü bu sorunun cevabını vermek zorundasınız. Neden mi? Çünkü siz 17- 25 Aralık’ı hırsızlık ve yolsuzluk dediğiniz için bu kardeşiniz her grup toplantınızda söylediğiniz sözleri aldı, konuştu ve bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiraya uğradı. Mahkemeye verdi. Mahkemedeki sanıklar diyor ki ’17- 25 Aralık ile ilgili Erzincan ve Büyükçekmece’de yaptığı konuşma reise hakarettir. Kızdık, onun için dedik’ dediler. Bugün bundan vazgeçmişseniz cevabını vereceksiniz" diye konuştu.

"HSYK'ya şikayet edeceğiz"

Mahkemeye taşınan kongre sürecini de değerlendiren Meral Akşener, şunları söyledi:



"15 Mayıs’ta çağrı heyeti kongrenin olmasıyla ilgili bir çağrı yaptı. Mahkeme 3 kişilik bir çağrı heyeti atadı. Bu arada Tosya ve Germenek’ten Asliye Hukuk mahkemelerinden 2 hakimden, birinden iptal, birinden de tehiri icra kararları alındı. Bu kararları henüz görmedik fakat hukukçularla yaptığımız toplantılarda ortak görüş şudur; verilen bu karar, Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararla mukayese edildiğinde yok hükmündedir. Bu önüne gelenin, bu ilçelerden karar alınıyor olması, kamu düzenini bozacak bir kavram ortaya çıkaracağı için bu sebeple ’hukuksuz iş yapan 2 hakimin HSYK’ya şikayet edilmesi gerekiyor’ dediler. Biz de şikayet edeceğiz. Aldığımız bilgiler ışığında 15 Mayıs’ta bu bir tüzük kongresidir ve bu yapılacak. Kongrede delegeler düşünüp taşınacak bir karar verecekler ve ben o karara sonsuz saygı duyacağım."



