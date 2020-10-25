Meral Akşener: Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin 3. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Biz bugünlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda sesimizi kısmaya çalışanlar oldu. Biz gezdikçe milletimizin İyi Parti’ye gösterdiği ilgi her geçen gün artıyor. Ve görüyoruz ki o kutlu gün geliyor. Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır" dedi.

İyi Parti'nin 3. kuruluş yıldönümü İzmir'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan Akşener, İyi Parti'nin yola çıkış amacının "Millet" olduğunu belirterek, "İyi Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur.Çünkü, bizim siyasetimizin öznesi millettir" dedi.

TIKLAYIN - İyi Parti’nin 3. yıl kutlamasına davet edilen Erdoğan mesaj yolladı: "Önce millet-önce memleket" inancıyla birinci sınıf demokrasiye katkı sağlayacağınıza inanıyorum

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün el ovuşturanlar, yarın büyük hayal kırıklığına uğrayabilir. Siyaset tarihi, gücü ve iktidarı sonsuz zannedenlerin hüzünlü hikayeleriyle doludur. Siyaset tarihi, aynı zamanda, 'Bitti' denilen anda, yeniden yazılan, başarı öyküleriyle doludur. İyi Parti’nin öyküsü de işte böyledir. Bizim öykümüz, adaletin, demokrasinin, sorumlu siyasetin öyküsüdür. Bizim öykümüz, ummadığın bir zamanda, ummadığın bir yerlerden çıkıp gelen cesurların öyküsüdür. Bizim öykümüz, bir kutlu mücadelenin, bir büyük başarının öyküsüdür. Bizim öykümüz, büyük Türk Milleti’nin öyküsüdür.

Biz bugünlere kolay gelmedik. Attığımız her adımda engellemek isteyenler oldu. Sesimizi kısmaya, yolumuzu kesmeye çalışanlar oldu. İftira atanlar, yalancılar oldu.

Biz bu yola, zengin olmak için çıkmadık. Biz bu yola, kendimiz için çıkmadık. Biz bu yola, milletimiz için çıktık. Biz bu yola, Türkiye için çıktık. Ve aynı yolda, ilk günkü azimle, ilk günkü aşkla yürümeye devam ediyoruz. Onlar teker teker tarih olurken, biz büyümeye devam ediyoruz.

Varsın onlar, kendilerini paralamaya devam etsin. Biz, ileriye bakacağız. Varsın onlar, dikkatimizi dağıtmaya çalışsın. Biz, milletimizle buluşacağız. Varsın onlar, durdurmaya çalışsın, biz, milletimizin sesi olacağız.

İyi Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur. Çünkü, bizim siyasetimizin öznesi millettir. O nedenle memleketi, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Milletimizin derdini dinliyor, o dertlere çözüm üretiyoruz. Biz gezdikçe milletimizin İyi Parti’ye gösterdiği ilgi her geçen gün artıyor. Ve görüyoruz ki o kutlu gün geliyor. Çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı, Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı, mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye’nin çağrısıdır. Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz. Milletimiz ilk sandıkta bize yetkiyi verecek. Biz de ülkemizi düze çıkartacağız."

TIKLAYIN - Selahattin Demirtaş yazdı: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir?