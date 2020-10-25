İyi Parti’nin 3. yıl kutlamasına davet edilen Erdoğan mesaj yolladı: "Önce millet-önce memleket" inancıyla birinci sınıf demokrasiye katkı sağlayacağınıza inanıyorum

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 3'üncü yıl dönümünü kutlayan İyi Parti'ye gönderdiği kutlama mesajında, "Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerimizin destekleriyle devam etmektedir. Bugün 3. yaşını kutlayan İyi Parti'nin de 'önce millet-önce memleket' inancıyla bu sürece gereken katkıyı sağlayacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin şahsında İyi Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımı bir kez daha selamlıyor, kutlamaların başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

İyi Parti'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde davet edilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderilen davet için Akşenere'e teşekkür ederek, "son 18 yılda hayata geçirilen reformların Türkiye demokrasisinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesine büyük katkı sağladığını" dile getirdi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı,

Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İyi Parti'nin 3. yaşını gönülden tebrik ediyorum.

İzmirimizin ve ülkemizin farklı köşelerinden kutlama programınıza iştirak eden vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Siyasi yelpazenin farklı kanatlarında ülkemize ve milletimize hizmet eden partiler, Türk demokrasisinin zenginliğini ve gücünü gösteren en önemli kurumsal yapılardır.

Türkiye, çok partili hayata geçtiği 1950'den bu yana yaşadığı çeşitli yol kazalarına rağmen, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkma iradesinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

Bilhassa son 18 yılda hayata geçirilen reformlar, ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır.

Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerimizin destekleriyle devam etmektedir.

Bugün 3. yaşını kutlayan İyi Parti'nin de "önce millet-önce memleket" inancıyla bu sürece gereken katkıyı sağlayacağına inanıyorum.

Bu düşüncelerle sizlerin şahsında İyi Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımı bir kez daha selamlıyor, kutlamaların başarılı geçmesini diliyorum."

Kılıçdaroğlu: Ülkemize doğru hizmet edebilecek siyasi partilere en çok gereksinim duyulan bir dönem...

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, İyi Parti'ye gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Partinizin kuruluşunun 3. yıl dönümü kutlamasına davetliniz için çok teşekkür ederim. Ülkemize doğru hizmet edebilecek siyasi parti ve kadrolara en çok gereksinim duyulan bir dönemde başlattığınız yolculuğun 3. yılını kutluyorum. Sizin ve nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerine ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum."