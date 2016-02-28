Meral Akşener: Babaanne olmaktan vazgeçtim, başbakan olacağım

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, önceki gün gittiği Uşak’taki temaslarına dün de devam etti. Büyük bir kalabalıkla birlikte esnaf ziyareti yapan Akşener, “Başbakan Meral” ve “Topuklu Efe” sloganlarıyla yürüdü. Akşener’in ‘’Babaanne olmaktan vazgeçtim, ya başbakan olacağım, ya başbakan olacağım” sözleri dikkat çekti.

Akşener’in Uşak ziyaretindeki açıklamaları şöyle:

“Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Türkiye, her anlamda ikiye bölündü. Hamaset ve husumet dilini ortadan kaldıracağız, sevgi, saygı dilini hakim kılacağız. İlk seçimde ki ben erken seçim bekliyorum, MHP’nin iktidarını göreceğiz. Yeni baştan düzeltmeye, bozulan kurumları yeni baştan halletmeye karar verdik ve bunu yapmaya kararlıyız. Ben inandım, siz de inandınız. Babaanne olmaktan vazgeçtim, ya başbakan olacağım, ya başbakan olacağım”