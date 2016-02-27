Meral Akşener: Ümit Özdağ'ın istifasını Genel Merkez operasyonu olarak görmek mümkün değil

MHP’nin teşkilatları kapatması ve il ve ilçe yönetimlerini görevden almasının ardından Anadolu turuna çıkan MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, genel başkan yardımcılığından istifa eden Ümit Özdağ’ın kurultay çağrısının “bir Genel Merkez operasyonu” olduğu yorumlarına ilişkin olarak, "Özdağ, sözünün eri, dürüst ve tutarlı biridir. Aday olma hakkı vardır ama Genel Merkez’in, tırnak içinde operasyonu olarak görmek mümkün değil" değerlendirmesi yaptı. Akşener, "HDP’nin gerisinde kalmayı ülkücü hareketin hak etmediğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun sorularını yanıtlayan (27 Şubat 2016) Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

* Sizce olağanüstü kurultay toplanabilecek mi? Mahkemeden nasıl bir karar çıkacak?

AKŞENER: İki ay süresince 548 imza topladık. Genel Başkan’ı seçen delegenin yarısı verdi bu imzaları. Bizi mahkemeye Genel Merkez zorladı. Bekledik, yanıt gelmeyince Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gidildi. Sonra il başkanlıkları kapatıldı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

* Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da kurultay çağrısı yaptı, partisindeki görevinden de istifa etti.

Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu’nu (Kayseri Milletvekili) aradım. 24. Dönem Milletvekili Özcan Yeniçeri’ye ise ulaşamadım. Tüm kurultay süreci çerçevesinde yer alan ve bedel ödeyen arkadaşlarımız adına teşekkür ettim.

* Özdağ’ın açıklamalarının ardından bazı yorumcular ve siyasiler “Özdağ, Genel Merkez’in bilgisi dahilinde istifa etti...” yorumunda bulundu. Özdağ, Genel Başkan adayı olursa muhalif harekette bir bölünme söz konusu olur mu?

Özdağ, sözünün eri, dürüst ve tutarlı biridir. Aday olma hakkı vardır ama Genel Merkez’in, tırnak içinde operasyonu olarak görmek mümkün değil.

* Milletvekili olduğunuz dönemde neden kurultay çağrısında bulunmadınız?

Biz, Sayın Genel Başkan ve ekibine itiraz etmiyoruz. Bizim itirazımız 11.9’luk oy oranı. HDP’nin gerisinde duran milletvekili sayısını ülkücü hareketin hak etmediğini düşünüyoruz. Bununla ilgili bir özeleştiri yapılması gerektiğini söylüyoruz. Konuşulmadan, emir kipiyle “Ben yaptım, oldu” demek olmaz. Bizim “Genel Başkan istifa etsin” gibi bir talebimiz de olmadı, biz 11.9’un sebeplerinin konuşulmasını istiyoruz.

* Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ı sizin yanınızda görüyoruz. Ekonomiyi Yılmaz’a mı teslim edeceksiniz?

Evet, ekonomiyi Durmuş Bey’e teslim edeceğiz. Sayın Yılmaz’ın yanı sıra MYK üyemiz Mustafa Erdem de yanımızda. Milletvekillerimiz de yanımızda.

"Kadınlar olmazsa olmaz"

* “Ülkücülere bir kadın genel başkan olmaz” deniyor. Yorumunuz nedir?

Bu sonradan uydurulan bir şey. Biz, iki geleneğe çok inanırız. Kadim Türk tarihinde ise kadın ve erkek eşittir. Yani hakan, yanında hatun olmadan yabancı büyükelçiyi karşılayamaz. Bir anlaşma metnini hatunun imzası olmadan imzalayamaz. İki büyük medeniyet dünya tarihine damga vurmuştur. Birisi Türkler, diğeri ise Roma’dır. Türk tarihinde kadın iyasetin içindedir. Siz ne zaman kadını çekerseniz, o zaman orada malum durumlar ortaya çıkar, bugünkü durumlar ortaya çıkar.

"Hükümet uyandı ama..."

* Başbakan olsanız teröre karşı nasıl bir politika izlerdiniz?

Allah’ın sopası yok derler. Böyle zamanı gelince, küt diye kafaya iner. MHP’ye yıllardır etmedikleri hakareti bırakmayanlar böyle çarpılır işte. Önce çözüm süreci başlattılar sonra “Terörle mücadele edelim” dediler. Valilere ve kaymakamlara talimatlar verdiler. Kafalarını çevirdiler. Şimdi böyle bir terör mücadelesi inandırıcı olur mu? Hükümet uyudu. Şimdi uyandı ama... Nasıl toplayacaklar bilmiyorum.