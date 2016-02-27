MHP'de Durmuş Yılmaz da Meral Akşener cephesine katıldı

MHP Genel Başkanlığı'na aday olan Meral Akşener, görevden alınan Uşak İl Başkanlığı'na destek vermek amacıyla şehre geldi. Çok sayıda arabadan oluşan bir konvoyla girişinde karşılanan Akşener'e yoğun ilgi gösterildi. MHP 25. Dönem Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın, partililere seslendiği esnada Akşener'e "genel başkanım" diye hitap etmesi salonda büyük alkış topladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, görevden alınan İl Başkanı Ali Kurt'un daveti üzerine Uşak'a gelen Meral Akşener, "Başbakan Meral" ve "Topuklu Efe" sloganlarıyla karşılandı. Eski Merkez Bankası Başkanı ve MHP 25. Dönem Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'e destek vermek üzere birlikte Uşak'a geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nde partililere hitap ederken Akşener'e, "genel başkanım" diye hitap etmesi alkışlandı.

Büyük bir kalabalıkla birlikte esnafları ziyaret eden Akşener, son günlerde artan şehit sayılarına dikkat çekerek, "Ocaklara şehit ateşinin düşmediği bir Türkiye, hepimiz için umutla hedef haline getirdiğimiz, yani şehitlerin gelmediği bir Türkiye'de yaşamak hepimize nasip olur, şehit ateşinin düşmediği ocaklarda, bu haberleri almadığımız bir Türkiye'de yaşamak nasip olur inşallah. Bunu yapmak için, bunu sağlamak için yollara düştük. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Siyasi partilerin en büyük özelliğinin iktidara yürümek olduğunu söyleyen Meral Akşener, "Her siyasi parti, bu ülkeyi yönetmek iddiasıya çalışmaktadır. 7 Haziran'da seçmen mesaj vermişti. Bu mesajın nasıl okunduğunu hep beraber gördük. Sonuç olarak milletimize, 1 Kasım'a giden yolda seçmene, millete, vatandaşa kendimizi tam anlatamadık ve en büyük cezayı, en büyük bedeli seçmen bize kesti. Yüzde 49,5'i çok büyük bir medya gücüyle, büyük bir propaganda makinesiyle ve çok büyük devlet imkanlarıyla, büyük paralarla seçime giden, seçmene bu manada ulaşabilen iktidar partisiyle seçime gittik. O rekabeti biz meşru yollarla, eşit yollarla yapamadık. Bunun üzerine bizim de hatalarımız eklendi. Sonuç itibariyle milletimizin, seçmenimizin, 'istikrar veya kaos' sözünden ziyade, bizden beklentilerini bulamayınca kerhen, mecbur kalarak yüzde 49'u teslim ettiğine inanıyorum ama hani istikrardı? 1 Kasım'dan itibaren kaos devam ediyor." şeklinde konuştu.

"VALİLERE, KAYMAKAMLARA EMNİYET MÜDÜRLERİNE 'KAFANI ÇEVİR' TALİMATI VERİLDİ"

Güneydoğu'dan şehitler gelmesinin arka planında, çözüm sürecini gördüklerini söyleyen Akşener, "Bu çözüm süreci Habur'dan başlayan, Oslo'da devam ettirilen, İmralı'da sürdürülen o müzakere masasında konuşulanların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor, çünkü teröristler ellerinde silahlarla bu ülkeden içeri girip dışarı çıkarken iktidar valilere, kaymakamlara, emniyet müdürlerine, 'kafanı kenara çevir' talimatı verdi. Bu, 'kafanı çevir' talimatının neticesidir bugünkü kaos, yani, 'Bizi getirirseniz istikrar olur, kaos ortadan kalkar.' diyenlerin sözünün doğru olmadığını görmek lazım. Kaosun kökünün 2005'e dayandığını görmek lazım." dedi.

"Erken seçim bekliyorum"

Anadolu'yu kapı kapı dolaşacakların söyleyen Meral Akşener, "Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Yolsuzlukları, hırsızlıkları, liyakatin rafa kalktığını, 'benim adamım, senin adamın' şeklinde Türkiye'nin ikiye bölündüğünü anlatacağız. Türkiye, her anlamda ikiye bölündü. Hamaset ve husumet dilini ortadan kaldıracağız, bunun yerine sevgi dilini, saygı dilini hakim kılacağız. İlk seçimde ki ben erken seçim bekliyorum, ekonomide, düzende darmadağın olmuş bu ülkenin bütün değerlerini, MHP'nin iktidarını göreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de iki büyük problem olduğunu söyleyen Akşener, "Bunlardan biri adalet, buna bağlı olarak hukukun üstünlüğüyle ilgili problem, Bir diğer problemimizse ciddiyetsizliktir. Ciddiyetteki kastımız, kaş çatmak değildir. Ciddiyetteki kastımız, bir işi doğru ve dürüst yapmaktır. İnsanları 'benden' ve 'senden' diye ayırmamayı kastediyorum. Adalet ise normal, sıradan vatandaşın başına herhangi bir iş geldiğinde, mahkemenin karşısında kendisini savunabilmesi lazım. Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, objektifliğini sağlamak zorundayız. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Durmuş Yılmaz'dan "Genel Başkanım" hitabı

Eski Merkez Bankası Başkanı ve MHP 25. Dönem Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'e destek vermek üzere birlikte Uşak'a geldi. Atatürk Kültür Merkezi'nde partililere hitap ederken Akşener'e, "genel başkanım" diye hitap etmesi alkışlandı. Yılmaz, yaptığı konuymada, "Şu andan itibaren, 'MHP Genel Başkanı Meral Akşener' diyorum, Ekonomiyle ilgili en büyük sorun ne derseniz, tasarruftur diyebilirim. Ülkemiz, geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir eşikte bulunuyor" dedi.



Bir ülkede herhangi bir durumdan dolayı ekonomide bir şeyler yolunda gitmiyorsa, birinin gelip düzelteceğini söyleyen Durmuş Yılmaz, "Hiç bundan şüpheniz olmasın ama eğer ahlâki ve kültürel yozlaşma ortaya çıkarsa bunu tamir etmek o kadar kolay değil ve çok zaman alır, çünkü kültür dediğimiz şey onlarca, binlerce yıldan gelen damıtıla damıtıla gelen, bir gramlık esans gibi bir şeydir. Bu yüzlerce yılda biriktirdiğiniz değerleri kısa sürede harcarsanız, harcadığınız değerleri yerine koymak için çok uzun bir zamana ihtiyacınız olacaktır." şeklinde konuştu. Ekonomide tüketmeye çare bulunabileceğini belirten Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada, ekonomide tüketmeye çarea bulursunuz. Kültürel alanda, üretmeden tüketmek çok zor bir şey. Şu anda yapılan şey, kültürel birikimlerimizin için boşaltılıyor, ahlâki değerlerimizi kaybediyoruz. Bu son derece ciddi bir olay. Dejenerasyona uğrayan bu kültürel ve ahlâki değerlerimizi ihya etmek için yola çıktık, başka hiçbir hedefimiz yoktur, Ahlâk yoksa hiçbir şey yok. Kırmadan dökmeden, her şeyi tartarak, sizlerin de görüşlerini alarak hedefimize hep beraber ulaşacağız" dedi.