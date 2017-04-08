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Meral Akşener, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

"Ebediyete intikalinin 20. yılında manevi vazifemizi yerine getirmek üzere Başbuğumuzun huzurundayız"

08 Nisan 2017 15:08

MHP'de muhalif kanadın en etkili isimlerinden Meral Akşener, Ankara'da düzenlediği toplantı öncesi MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

Sabahın erken saatlerinde Türkeş'in Beştepe'de bulunan anıtına giden Akşener, mezara kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Akşener, "Ebediyete intikalinin 20. yılında manevi vazifemizi yerine getirmek üzere Başbuğumuzun huzurundayız" dedi.

Meral Akşener, ziyaretine ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Akşener'in paylaştığı fotoğrafa not olarak şu sözlerini ekledi:

"Ebediyete intikalinin 20. yılında manevi vazifemizi yerine getirmek üzere Başbuğumuzun huzurundayız. Türk devlet ve siyaset hayatında önemli izler ve eserler bırakan Alparslan Türkeş'i anlamak, onun eserlerine sahip çıkmak, hedef ve ideallerine ulaşmak için mücadele etmek her Türk Milliyetçisinin vazgeçilmez görevidir.

Kendisini şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu vesile ile aziz milletimize yaptığı hizmetlerle tarihe kazınmış tüm devlet ve siyaset adamlarını da saygı ile yad ediyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun" 

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