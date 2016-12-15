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MHP: Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın ihraca itirazları reddedildi

Meral Akşener ve Ümit Özdağ, partiden ihraçlarını mahkemeye taşımıştı

15 Aralık 2016 17:17

MHP Genel Başkanlığı Avukatı Yücel Bulut, partiden ihraç edilen ve iptal davası açan Meral AkşenerÜmit Özdağ ve Ali Sağır'ın itirazlarının reddedildiğini açıkladı.

MHP'nin avukatı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları yazdı:

"Sn.Meral Akşener'in partimiz aleyhine açmış olduğu ihraç cezasının iptali davası mahkemesince REDDEDİLMİŞTİR. Sn.Ümit Özdağ'ın partimiz aleyhine açmış olduğu ihraç cezasının iptali davası mahkemesince REDDEDİLMİŞTİR. Sn.Ali Sağır'ın partimiz aleyhine açmış olduğu ihraç cezasının iptali davası mahkemesince REDDEDİLMİŞTİR."

Genel başkanlık yarışı sürecinde partiden ihraç edilen Meral Akşener, hakkındaki kaset iddialarına böyle yanıt vermişti

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