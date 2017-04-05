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Meral Akşener'in avukatı 'FETÖ'den tutuklandı

Soruşturma kapsamında 25 avukatın 'ByLock' kullanıcı oldukları da tespit edildi

05 Nisan 2017 14:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski MHP milletvekili Meral Akşener'in, Dink cinayeti davası sanığı Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akşener'in avukatı Nuri Polat, Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu ve hakkında 'FETÖ'den dava açılan eski emniyet müdürlerinin avukatlığını yapan Nazif Aktaş ile Seyfettin Dayan'ın da aralarında bulunduğu 38 kişinin ifadeleri alındı.

 

25 avukat 'ByLock' kullanıcısı

 

Savcılık, şüpheli avukatlardan 31'ini tutuklanmaları, 7'sini de adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan Nuri Polat, Erdoğan Soruklu, Nazif Aktaş ve Seyfettin Dayan'ın da aralarında bulunduğu 30 avukat tutuklanırken, 8 avukat da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 25 avukatın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin ise "ByLock" kullanan başka şahıslarla telefon irtibatı bulunduğu tespit edildi.

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