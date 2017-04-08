Meral Akşener: "Evet" çıkarsa bundan en büyük zararı Tayyip Bey görecek

MHP'de muhalif kanadın en etkili isimlerinden Meral Akşener, referandumda ‘Hayır’ çıkacağına emin olduğunu, "Evet" çıkarsa da en büyük zararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın göreceğini söyledi. Akşener, "Çünkü bir kişiye bu kadar yetki verirsen en çok bedeli o öder” diyerek AKP seçmenine "Hayır" oyu kullanmaları çağrısında bulundu.

Akşener, hayır kampanyası çerçevesinde Muş, Bitlis, Tatvan ve Ahlat’ta yaptığı çalışmaların dönüşünde İstanbul’da bir grup gazeteciye referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün aktarımına göre, Akşener şunları söyledi:

* Kadıncağızın önünü kestiler: Referandum sürecinde 54 yere gittim. Gittiğim her yerde halk bana sahip çıkıyor. Benimle ilgili şunu gördüm: Gittiğim her yerde insanlar, ‘Bu kadıncağızın önünü kestiler’ diyor. Yani koskoca adamların benden, bu kadıncağızdan korktuğunu söylüyorlar. İnsanlar benimle ilgili bu gerçeği görüyor.

* Güneydoğu’da örgüt ve devlet var: Ben Muş’ta, Bitlis’te kendi mütevazı imkânlarımızla toplantılar yaptım. Esnafı dolaştım. İnsanlarla tek tek sohbet ettim. Kahvelere girdim oturdum, anlattım. Özellikle Güneydoğu’da iki parti çok kolay oy alıyor, HDP ve AKP. Biri örgüt, diğeri devlet olarak algılanıyor orada. Ama o insanlar unutulmuş. Orada öyle bırakılmış. Ve çok büyük bir yoksulluk var. Ben öyle gördüm. Muş’ta bana bir vatandaşımız “Türkiye kokuyorsun” dedi. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Diğer iki partiyle aramızdaki fark bu.

* 2010’da uyardım dinlemediler: Ben 2010 referandumunda da hayır diyordum, hayır kampanyası yaptım. O yüzden benim hayırcılığım kimsede alerji yaratmıyor. Şimdi iddiayla söylüyorum. 2010 referandumunda hayır çıksaydı bugün ülke bu hallere gelmezdi. 15 Temmuz yaşanmazdı. Ben o zaman Meclis’te Mehmet Ali Şahin başta olmak üzere onları uyardım. Yapmayın bu anayasa değişikliğinden vazgeçin dedim. Beni dinlemediler. İşte 15 Temmuz oldu ülke bu hallere geldi.

* Erdoğan zarar görecek: Şimdi de aynı şekilde AKP’li seçmenleri uyarıyorum. 16 Nisan’da sandıktan evet çıkarsa bundan en büyük zararı Tayyip Bey görecek. Çünkü bütün yetkileri tek bir kişiye verirsen, en çok bedeli o kişi öder. Herkes ülkede olan biten her şeyin hesabını o kişiden sorar.

* Erdoğan hayır mesajını alır: Ben kampanya sürecinin başından beri anket yaptırıyorum. Şu ana kadar yaptırdığım anketlerin hiçbirinde evet önde çıkmadı. Tamamında hayır önde. Hayır çıkması lazım. Hayır çıkarsa benim tanıdığım Tayyip Bey, milletle inatlaşmaz. Mesajı alır. Milletle ve tabanıyla inatlaşan tek lider Devlet Bahçeli’dir. Tayyip Bey inatlaşmaz ve hayırın gereğini yapar. Hayır çıkarsa şu anda insanları en çok rahatsız eden sert ve ayrıştırıcı dil hızla yumuşar ve en önemlisi de milletin sorunları konuşulmaya başlanır.

* Bakcez duruma be ya!: Ben şu anda bütün planlamalarımı hayıra göre yapıyorum. Kendimi hayıra endeksledim. 16 Nisan’dan sonra ne yapacağıma gelince... Beraber çalıştığım yol yürüdüğüm arkadaşlarımla durumu değerlendirip ona göre karar vereceğiz. Bizim Rumeli göçmenlerinde bir söz vardır. ‘Bakcez’ derler. Bakcez duruma be ya!