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Spor

"Menajerim 'Beşiktaş'a gidiyorsun, Liverpool'la oynayıp Balotelli izlerken gol atacaksın' dediğinde gülmüştüm"

Genç oyuncunun İtalyan menajerinin kehanetinin tuttuğu ortaya çıktı

01 Mart 2015 14:59

UEFA Avrupa Ligi maçında Liverpool’u penaltılarla geçen Beşiktaş’a normal sürede 1-0’lık galibiyeti getiren golü atan Tolgay Arslan ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların oyuncuya teklif yapmasının ardından, menajeri Francesco Di Frisco’nun Tolgay’a, “Hazırlan Beşiktaş’a gidiyorsun. Liverpool maçına çıkacak, Balotelli’nin karşısında gol atacaksın” dediği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun bu yorumu çok gerçekçi bulmadığı ve gülümseyerek karşıladığı belirlendi.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Mario Balotelli’nin de sahada bulunduğu sırada fileleri havalandıran genç oyuncu, maçtan sonra derhal telefona sarıldı ve Almanya’daki menajerini aradı. Milliyet’te yer alan habere göre, yaklaşık 5 hafta önce aralarında geçen diyaloğu hatırlatan Tolgay Arslan’ın, şaşkınlığını ifade ettiği, “Liverpool’a golümü attım. Tıpkı senin dediğin gibi” diyerek mutluluğunu paylaştığı öğrenildi.

Tolgay’ın, Beşiktaş taraftarına hayran kaldığı da belirtildi. Liverpool maçının ardından internetin başına geçen yıldız oyuncunun, taraftarlarının görüntülerini içeren videoları Almanya’daki yakınlarına gönderdiği ifade edildi.

 

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