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Spor

Balotelli: Beşiktaş taraftarının tezahüratları hâlâ kulaklarımda çınlıyor

'Rekor kalabalık ile Beşiktaş Liverpool'u geçti'

27 Şubat 2015 14:32

Beşiktaş'ın Liverpool'u elemesini, UEFA internet sitesi manşetine taşırken gecenin kahramanı olarak Beşiktaş taraftarını gösterdi. UEFA "Rekor kalabalık ile Beşiktaş Liverpool'u geçti" manşetini atarken Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bulunan 63.324 seyirci ile Beşiktaş'ın kendi rekorunu kırdığını belirtti. Öte yandan Liverpool'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ise yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarı ile alakalı "O kadar yüksek ses çıkardılar ki hala kulaklarım çınlıyor. Siz duymuyor musunuz? Bilmiyorum ama hala kulaklarımın içinde onların sesleri var" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un Fildişi Sahilli oyuncusu Kolo Toure ise, maç sonu UEFA'ya yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarından övgü ile bahsetti ve "Kesinlikle söylüyorum hayatımda böyle bir taraftar topluluğu görmedim. Dürüstçe söylüyorum futbol hayatımda gördüğüm oynadığım en iyi atmosferdi" şeklinde konuştu.

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