'Memurun kaybı yüzde 12'

Hükümetin, 2014 yıl sonu enflasyonunun yüzde 9.4 çıkacağı tahmininden sonra Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, memurların toplu sözleşme masasında uğratıldığı zararı hesapladı. Kamu- Sen iddia ettiği zararda emekli ve memurların her ay maaşlarından 41 lira ile 578 lira arasında zarar ettiğini belirtti.

Memurun 2014 yılı kaybı yüzde 12 oldu

Hürriyet Gazetesi'nden Aysel Alp'in haberine göre, Kamu-Sen'den, Memur-Sen'i kastederek yapılan açıklamada "Eğer yetkili konfederasyon, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde 123 TL’ye imza atmayıp, enflasyon farkını unutmasaydı ve Hükümetin teklifi olan %3+3’e bile razı olsaydı, şu anda memurlar çok daha fazla zam alacaktı. Kaldı ki %3+3; Hükümetin ilk teklifiydi ve eğer toplu sözleşme görüşmeleri 23 gün erkenden bitirilmeyip gerçek anlamda pazarlık yapılsaydı bu oran %4+4 ya da %5+5 de olabilirdi. Memurun 2014 yılı kaybı yüzde 12 oldu; kayıplar ek zamla telafi edilsin" denildi.

2014 yılı enflasyon tahmininin yüzde 5.2'den yüzde 9.4'e revize edildiği vurgulanan açıklamada, böylece enflasyonun yüzde 82 oranında saptığına dikkat çekildi. Kaldı ki enflasyonun yüzde 9.4'ü de geçerek yeniden çift haneye çıkabileceği ihtimali olduğu belirtilerek, bundan en çok memurlar ve emeklilerinin zarar gördüğü ifade edildi.

2014 yılı için enflasyon farkından faydalanma hakkı korunmuş olsaydı, yıl sonunda memur ve emeklisinin yüzde 3.4 enflasyon farkı alacaklarına dikkat çekildi. "Geçen yıl Aralık ayında 3 bin 702 lira olan 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı, bu yıl Eylül ayında 4 bin 65 lira oldu. Bir başka ifadeyle memurun cebine yansıyan mutfak harcamaları 9 ayda 362,94 TL arttı. Verilen 123 liralık zam hesaba katıldığında memur maaşları gerçek enflasyon karşısında aylık 239,94 lira erimiş oldu. Memurun gerçek enflasyon karşısındaki kaybı %12’yi buldu" denildi.

Hemşire 76, memur 61, hizmetli 41 lira zarar etti

Memur-Sen'i acelecilikle ve yeterli pazarlık yapmamakla suçlayan Kamu-Sen, toplu sözleşme sonucunda en düşük dereceden maaş alan bir hizmetlinin eline 2013 yılı sonunda sosyal yardımlarla birlikte bin 753 TL geçerken, 123 TL’lik zamla birlikte maaşı bin 881 TL’ye yükseldiğini anımsattı. "Eğer Hükümetin ilk teklifi bile kabul edilmiş olsaydı aynı hizmetli, enflasyon farkı da dâhil olmak üzere 169 TL maaş zammı alacak ve maaşı bin 922 TL’ye yükselecekti. Memur-Sen’in hesap bilmez tutumu, hizmetlinin aylık 41 TL zarar etmesine neden oldu" denildi.

Makam yükseldikçe aylık kayıp miktarının da arttığına dikkat çekilen hesaplamada diğer kayıplar şöyle sıralandı:

2013 yılı sonunda 1960 TL dolayında maaş alan bir memur, 2149 TL yerine 2088 TL maaş ile yetinmek zorunda kaldı. Memur-Sen’in hatasının bedeli, lise mezunu bir memur için aylık 61 TL oldu.

Sosyal yardımlarla birlikte 2013 yılı sonunda 2057 TL maaş alan bir hemşirenin maaşı 2256 TL yerine 2180 TL’de kaldı. Böylece yetkili konfederasyonun toplu sözleşmelerde yaptığı yanlışın faturası bir hemşireye aylık 76 TL olarak yansıdı.

Müdür 114 lira, doktor 218 lira zararda

2013 yılı Aralık ayı itibarı ile 2521 TL maaş alan bir müdürün maaşı 2014 yılı için 2651 TL olarak belirlendi. Oysa %3+3 ve enflasyon farkı kabul edilmiş olsaydı bile, bu müdürün maaşı 2014 sonu itibarı ile en az 2765 TL’ye yükselecekti.

Avukat aylık 187; Mühendis 209; Pratisyen Doktor 218 TL zararda Eğer bu hata yapılmamış, memurlar için gerçek anlamda bir toplu pazarlık yapılmış olsaydı, 2013 Aralık ayında 3300 TL maaş alan bir avukat ise 3431 TL yerine 3618 TL maaş alacaktı. Yapılan hata, bir avukata aylık 187 TL’ye mal oldu.

Geçtiğimiz yılın sonunda 3540 TL maaş alan bir mühendisin zararı ise aylık 209 TL’ye ulaştı. Memur-Sen’in hatası nedeniyle bir mühendis 3881 TL maaş alacağına bugün ancak 3672 TL maaş alabiliyor.

2013 yılında 3632 TL maaş alan bir pratisyen tabibin eline 3765 TL geçiyor. Eğer toplu sözleşme faciası yaşanmamış olsaydı bu pratisyen tabibin maaşı 3983 TL olacaktı. Böylece Memur-Sen’in hatası bir doktora aylık 218 TL zarar getirdi.

'Memur ve emekliyi temsil edemiyor'

Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk, “Kapalı kapılar ardında memurları pazarlayan konfederasyonun, ‘tarihi toplu sözleşme yaptık’ yalanı, gün geçtikçe daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.” dedi. Toplu sözleşmenin imzalandığı ilk günden beri memurları bu konuda uyardıklarını hatırlatan Koncuk, “İş bilmeyen, sözde sendikaların memurlara verdiği zarar ortadadır. Aylardan beri memurlarımızın enflasyon farkı hakkına dikkat çekmeye çalışıyor, hazırlanan bütün kanun tasarılarına memurlara 2014 yılı için enflasyon farkı verilmesini öngören bir hüküm eklenmesi için mücadele ediyoruz. Bu konudaki her uyarımızda malum konfederasyon ‘Taban aylığa zam yaptık’ gibi anlamsız bir gerekçe ile karşı çıktı. Şimdi gelinen durum ortadadır. Enflasyon farkının dahi memurların gerçek kayıplarını karşılaması mümkün değildir. Resmi rakamlara göre memurun kaybı aylık 200 lirayı aşmıştır. Bir yıl sonrasını dahi göremeyen ve memurların kazanılmış haklarını dahi savunmaktan aciz bir konfederasyonun 2 milyon 600 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin dolayındaki emekliyi temsil yeteneğinden yoksun olduğu görülmüştür" açıklamalarında bulundu.