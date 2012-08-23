Kamu-Sen Genel Başkanı: KPSS sürerken soruları yayımladılar

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, KPSS sırasında soru kitapçığının Dicle Haber Ajansı tarafından yayımlandığını iddia etti. Savcıları göreve çağıran Koncuk, “ÖSYM Başkanı istifa etsin” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, KPSS’deki kopya iddialarıyla ilgili sendikanın Genel Merkez Binası'nda açıklama yaptı.

Koncuk, ÖSYM'nin 11 Temmuz'da kamuoyuna duyurduğu master kitapçıklarda yer alan soruların bir kısmının sınavın yapıldığı sırada bir haber ajansı tarafından yayınlandığı ve konuyla ilgili olduğu iddia edilen belgeleri basına açıkladı.

ÖSYM'nin basına verilen master kitapçığın daha önce hiçbir adaya verilmediğini açıkladığını belirten Koncuk, şöyle devam etti:

''ÖSYM, bu master kitapçığı 11 Temmuz'da basına ve kamuoyuna duyurdu. Fakat Dicle Haber Ajansı, 7 Temmuz saat 15.44'te soruların bir kısmını açıkladı. 10 tane Türkçe bölümünden ve 8 tane eğitim bilimlerinden olmak üzere 18 soru master kitapçıkta aynı sıralama ve şıkla duyuruldu. Haber ajansı aynı günün akşamı 21.48'de de 90 küsur soruyu açıklamıştı. Açıklanan kitapçıkta sabah oturumu bire bir aynı, ancak öğleden sonra yapılan oturumda 66. soru başka bir sıraya kaymış.''

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in bir an önce istifa etmesi gerektiğini savunan Koncuk, ''Bu sınav tertemizdir diyen Başbakan Erdoğan'ın da Ali Demir hakkında artık bir tasarrufta bulunması gerekir. Ben Başbakan Erdoğan'ın 'sınav tertemiz' dediğinde bunu açıkladığımız bilgiler ışığında söylemediğini biliyorum. Yetkililere sorunca 'temiz' dendiğinde o da inanıyor. Ama bu bilgiler verilmiş olsaydı, inanıyorum ki KPSS için 'temiz' demezdi'' diye konuştu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir parkta arkasında soruların cevaplarının yer aldığı adaya ait sınava giriş belgesi bulunduğunu iddia eden Koncuk, bu kişiyle ilgili ÖSYM sitesinde ''Sınavınız geçersiz sayıldığı için sınav kitapçık sayfasını göremezsiniz'' ifadesinin yer aldığını kaydetti.

Koncuk, ''Bu iddiaları tek tek incelediğimizde not alınan soruların cevapları master kitapçıktaki sıralamayı gösteriyor. Bu aday cevapları resmen giriş belgesine yazmış'' değerlendirmesinde bulundu.

ÖSYM resmi sayfasında sınavı geçerli aday sayısının 931 bin 93 olarak açıkladığını kaydeden Koncuk, ancak adaylara yollanan sonuç belgesinde aday sayısının 924 bin 739 olarak belirtildiğini öne sürdü.