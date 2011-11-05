Kamu-Sen Başkanı: Çalışma hakları mağdur ediliyor

T24 -

Adana Öğretmenevinde basın toplantısı düzenleyen Koncuk, bir çalışan için kazanılmış en büyük haklardan birisinin ''iş güvencesi'' olduğunu ifade etti.Ancak hükümetin bunu önemsemediğini savunan Koncuk, ''Eşit işe eşit ücret ve daha sade bir kamu personel sistemi gibi aldatmacalarla herkesin çalışan adı altında birleştiği ve en temel çalışma haklarından mahrum kaldığı bir yapı oluşturulmak isteniyor'' dedi.Kamu Personel Sistemi'nin değiştirileceği ve tek tip istihdam modeline geçileceği yönünde çıkan haberlere dikkati çeken Koncuk, ''Bu istihdam biçimi, her türlü güvenceden mahrum, tayin hakkı olmayan, aile bütünlüğünün korunmadığı, türlü istismarlara açık, sendikasız, güvensiz ve güvencesiz bir modeldir'' diye konuştu.Bu yolla memurların Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri elde ettikleri en büyük kazanım olan iş güvencelerinin gasp edilmek üzere olduğunu savunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, ''Bu nedenle tüm memurlarımızı karşı karşıya oldukları bu tehlike konusunda uyarıyor, yapılan yanlış yönlendirmelere kanmamaları ve güvencelerine sahip çıkmaları için harekete geçmeye davet ediyoruz'' şeklinde konuştu.Söz konusu bir girişim durumunda Türkiye'yi ''eylem alanına'' çevireceklerini ifade eden Koncuk, ''Türk memurunun güvencelerini yok etmek isteyenler, 2 milyon 600 bin kamu çalışanının çelikleşmiş iradelerini karşılarında bulur. Bu nedenle Türk memurunun en büyük kazanımını gasp etmeye çalışanlar, akıllarını başlarına almalı ve daha aklıselim hareket etmelidirler'' dedi.