Kamu-Sen greve gidiyor

TBMM'ye sunulan Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki (MEB) yöneticilerin görev ve atamalarına ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı "Milli Eğitim Temel Kanunu ve Bazı kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasını Dair Kanun Tasarısı"na tepki gösteren Kamu-Sen, grev kararı aldı.

Yarın Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklayan Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, diğer sendikalardan da destek istedi. İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Koncuk, "Siyasi iktidar sözde dershaneleri kapatma gerekçesiyle MEB'i tamamen, yeniden dizayn etmek, kurgulamak istiyor. Şu anda MEB tasarısı kanunlaşırsa tüm okul yöneticileri, yani 73 bin okul yöneticisinin görevi sonlandırılmış olacak. Buna kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

‘İş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz’

Konçuk, "Siyasi iktidarın 'Ben yaptım oldu' anlayışı -HSYK benzeri tutumu- MEB'de tamamen açık bir tasfiyedir. Tüm kadroları görevlerinden eden bir tasfiyedir. İnsan haklarıyla, hukukla, ileri demokrasiyle yakından uzaktan alakası olmayan bir tasfiyedir. Bu tasarıyla açık bir cunta rejimi oluşturuluyor Türkiye'de. Bu sivil bir darbedir. Darbeci mantığıyla yapılmış sivil bir darbedir. Bu sivil darbeye müsaade etmiyoruz, göz yummuyoruz, sineye çekmiyoruz. Her türlü tepkiyi meşru görüyoruz. Eğitim sendikası ile birlikte bütün eğitim çalışanlarının da katılacağı, katılması gereken bir iş bırakma eylemi kararı aldık. Yarın tüm illerimizde eş zamanlı olarak bir iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Bütün eğitim çalışanlarını hatta bütün vatandaşlarımızı, evlatlarının geleceğine sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

"MEB yasa tasarısı da montajdır"

Konçuk, Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen dinleme kayıtlarına atıfta bulunarak "Dün bir tape daha çıktı. Montaj dediler de acaba ben de düşünüyorum MEB yasa tasarısı da montajdır da biz yanlış değerlendiriyoruzdur. Acaba paralel yapı mı bu MEB tasarısını montajladı, hükümeti zor durumda bırakmak için diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

‘Gayri ahlakidir, devlet teamüllerine uygun değildir’

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız ise MEB'deki fişleme iddialarıyla ilgili bir soruya, "Kimlerle ilgili yapılırsa yapılsın, hangi görüş ve düşünceler hedeflenirse hedeflensin, hiç bir ayrım yapmaksızın söylüyorum; insanları mavi, kırmızı, yeşil, sarı renklerle bunu 2000'li yıllarda gelişmiş demokrasi diye tanımladıkları yerle alakası olmadığı gibi hiç bir demokratik teamülle de anlaşılır bir noktası yoktur.

AKP'nin nasıl bir rejim oluşturmaya çalıştıklarının göstergesi olarak görmek gerekir. Kimi hedefe alırsa alsın benim içinde bulunduğum görüşün dışındakileri dahi hedeflemiş olsa bile gayri insanı, doğru bulmuyoruz. Gayri ahlakidir. Devlet teamüllerine uygun değildir." yanıtını verdi.

Koncuk ve Yıldız daha sonra yasa tasarısını İstanbul Valiliği'nin önünde protesto eden gruba katıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde çevik kuvvet polisi valilik ile eylemciler arasına etten duvar ördü. "Her yer rüşvet her yolsuzluk", "Yalaka sendika istemiyoruz", "Hırsız var" ve "Gün gelecek devran dönecek hırsızlar sandıkta hesap verecek" sloganlarının atıldığı eylem olaysız sona erdi.