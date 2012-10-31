Memurlara disiplin affı geliyor

Hükümet, memura disiplin affı için harekete geçti. Memurlar ve diğer kamu görevlilerine disiplin affını kapsayan yasa tasarısının, 2013 yılında TBMM tatile girmeden önce yasalaşması bekleniyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, kamu görevlileri hakkında, 14 Şubat 2005 tarihinden itibaren işlenmiş fiillerden dolayı verilen bazı disiplin cezaları, bütün sonuçlarıyla affedilecek.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan doğan cezalar ise af kapsamı dışında bırakılacak.

Soruşturma yok

Bu cezalar dışında verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilecek. İlgililer hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak. Devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak. Kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmayacak.

Askerler kapsam dışında

Disiplin affına ilişkin hükümler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu'na tabi personel hakkında uygulanmayacak.

Geçmişe dönük ödeme yapılmayacak

Kanun kapsamında, disiplin cezaları affedilenlerin özlük dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacak. Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermeyecek.