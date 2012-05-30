İşte en düşük ve en yüksek memur maaşı

Toplu sözleşme ile 2012 yılı için memurlara yapılan yüzde 4 4'lük zammın ardından en düşük devlet memuru maaşı 112 lira artarak bin 520 liraya yükseldi. En yüksek devlet maaşı (Başbakanlık Müsteşarı) ise 786 lira arttı ve 10 bin 672 lira oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, memurlar ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasının ardından memurların yeni maaşlarını hesapladı.

Buna göre, bin 408 lira olan aile yardımı hariç en düşük memur maaşı, bu yılın Ocak ayı itibarıyla 55 lira artarak, bin 463 liraya yükseldi. En düşük devlet memuru maaşı ikinci altı ay için öngörülen yüzde 4'lük zam ile 1 Temmuz tarihinden itibaren 57 lira artarak bin 520 liraya yükselecek. Böylece aile yardımı hariç en düşük devlet memuru maaşında yıllık maaş artış tutarı 112 lira olacak.

Aile yardımı hariç ortalama devlet memuru maaşı mevcut durumda bin 804 lira. Ocak 2012 itibarıyla yüzde 4 zam oranı uygulandığında ortalama memur maaşı 70 lira artarak bin 874 liraya çıkacak. Bu dilimde yer alan memurların maaşı, ikinci yarıyıl için uygulanacak yüzde 4'lük artışla 1 Temmuz'da bin 947 liraya çıkacak.

Aile yardımı içermeyen en yüksek devlet memuru maaşı yüzde 4'lük zam oranıyla 377 lira artarak, 9 bin 662 liradan 10 bin 39 liraya çıkacak. Bu dilimde bulunan memurların maaşı 1 Temmuz'da da 392 lira artarak 10 bin 430 liraya ulaşacak. Böylece aile yardımı almayan en üst derecedeki memurun maaşında toplam 768 lira artış olacak.

Aile yardımı dahil memur maaşları

Aile yardımı dahil en düşük devlet memuru maaşı bin 633 lira. Toplu sözleşmeyle verilen yüzde 4'lük zam oranıyla bu grupta bulunan memurların maaşı 1 Ocak tarihi itibarıyla 64 lira artarak bin 696 liraya yükselecek, ikinci yarıyıl için yapılacak yüzde 4'lük zammın ardındansa 66 lira artarak bin 762 liraya çıkacak.

Aile yardımı dahil bin 894 lira olan ortalama memur maaşı da ocak ayı itibarıyla 74 lira artarak bin 968 liraya ulaşacak. Bu dilimdeki memurların maaşı Temmuz ayında ise 77 lira daha artarak 2 bin 45 lira olacak.

Aile yardımı dahil en yüksek devlet memuru maaşı 9 bin 886 lira. Bu yıl için kararlaştırılan yüzde 4 4'lük zam oranı uygulandığında en yüksek devlet memuru maaşı aile yardımı dahil 1 Ocak itibarıyla 386 lira artarak 10 bin 272 liraya, 1 Temmuz itibarıyla da 401 lira artarak 10 bin 672 liraya çıkacak.