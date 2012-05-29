Memur zammına yarım puan artış geldi, karara itiraz edilemeyecek!

4.5 milyon memur ve emeklinin zam oranı netleşti. Memura 2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde 3+3 zam verilecek. Hakem Kurulu hükümetin teklifini yarım puan yükseltti. Karara itiraz edilemeyecek.

Memur zamlarını belirlemek için toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde 3+3 zam verilmesini kararlaştırdı.

Hakem Kurulu, 2012 için zam oranını hükümetin teklifine göre sadece yarım puan artırdı. Hükümet 2012 için yüzde 3.5+4 zam teklif etmişti.

Kurulun kararı bağlayıcı ve nihai karar olarak kabul görecek. Karara itiraz edilemeyecek.

'Katılım' uzlaşmazlığı

Toplantı öncesinde katılım konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda sendikaların taleplerinin değerlendirilmediğini öne sürerek, Memur-Sen'e kurulun bugünkü toplantısına katılmama çağrısında bulundu. Ancak Memur-Sen Hakem Kurulu toplantısına katılacağını açıklayınca, Türkiye Kamu-Sen ve KESK de toplantıya katılma kararı aldı.

11 üyeli kurul

Sayıştay Başkanı Recai Akyel başkanlığındaki 11 kişilik kurulda hükümet ve memur, 4'er üyeyle temsil ediliyor. Kurulda ayrıca iki üniversite temsilcisi bulunuyor.

21 günde anlaşma çıkmamıştı

Hükümet ve memurun 21 gün süren toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı. Hükümet 2012 için yüzde 3+3'lük zam teklifini yüzde 3.5+4'e yükseltmişti. 2013 yılı teklifi de yarım puan artırarak yüzde 3+3'e çıkarılmıştı.

Memurlar iş bıraktı

Zam oranını yetersiz bulan memurlar 23 Mayıs'ta bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.