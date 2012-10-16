Maliye Bakanı: 2013'te 79 bin memur alınacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013`te 79 bin memur alınacağını açıkladı. Bakan Şimşek, bunun 14 bininin üniversitelere, diğerlerinin Sağlık, İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarına yapılacak atamalardan oluşacağını söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2012 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları, 2012 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gelecek yıl personel alımlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi:

"Bütçe Kanunu'na göre emekli olanların yerine yani 100 kişi emekli oluyorsa en fazla 50 kişi işe alınabiliyor. Bu konuda da belki ilave yetki alıp bu oranla da aşağı doğru oynama konusunda adım atabiliriz. Bizim şu an itibariyle kamuya öngördüğümüz toplam personel alımı, açıktan atama 79 bin kişi. Bu kontenjan. Bunun 14 bini üniversiteler için. Merkezi hükümet için üniversiteleri bir kenara bırakırsak milli eğitim ağırlık olmak üzere, Sağlık, Adalet, İçişleri bakanlıklarını dikkate aldığınız zaman 65 bin kişiden bahsediyoruz."

Bakan Şimşek, daha sonra hayırlı olsun dileğinde bulunarak 197 kamu idaresinin bütçesinin yer aldığı 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısını törenle bağlayarak Başbakanlık'a gönderdi.