Memet Ali Alabora'nın 'Gezi Parkı tweeti' hakkında takipsizlik kararı alındı

Gezi Parkı olayları sırasında attığı “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Hadi gel” mesajıyla gündeme oturan Memet Ali Alabora hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturmalardan birinde takipsizlik çıktı.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım’ın haberine göre Alabora'nın tweeti üzerine pek çok vatandaş İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçeleri gönderdi. Dilekçeler doğrultusunda oyuncu hakkında birden fazla savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Alabora hakkında Gaziantep 'te yaşayan Mikail Kılıç tarafından yapılan suç duyurusu üzerine TCK 214. madde gereğince "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan başlatılan ilk soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Twitter yoluyla mümkün değil

Kararda, Alabora'nın üzerine atılan “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçunu attığı tweet ile işlemesinin mümkün olmadığı ve yine tweetin söz konusu suçu işlenmesi için elverişli olmadığı vurgulandı. Kararda, eylemde suç işlenmesi için tahrik içerikli söz bulunmadığı kaydedildi.

Alabora hakkında yine "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan farklı savcılık tarafından yürütülen bir başka soruşturma ise hala devam ediyor. Ancak ilk soruşturma hakkında verilen kararın diğer soruşturma için de içtihat oluşturması bekleniyor.