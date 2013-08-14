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Ölüm tehdidi alan oyuncu Memet Ali Alabora’yı jandarma koruyacak

Gezi eylemlerinin ardından çok sayıda ölüm tehdidi aldığını açıklayan oyuncu Memet Ali Alabora'yı jandarma koruyacak

14 Ağustos 2013 14:18

Gezi Parkı olayları sırasında attığı “Mesele sadece Gezi değil hala anlamadın mı?” tweeti ile başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere hükümet kanadından birçok ismin hedefi haline gelen Memet Ali Alabora jandarma tarafından korunacak.

Alabora'nın jandarma bölgesinde ikamet ettiği için jandarma tarafından korunacağını söyledi.

 

Çok sayıda ölüm tehdidi aldı

 

Bazı gazeteler tarafından açıkça hedef gösterilen ve sosyal medyadan çok sayıda ölüm tehdidi alan ünlü oyuncu, avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği’ne başvurarak koruma verilmesini istedi.

Yapılan araştırma sonunda Alabora’ya koruma verilmesi uygun görüldü. Ünlü tiyatrocu Alabora’ya bundan sonra bir jandarma yakın koruma eşlik edecek.

 

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