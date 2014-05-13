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Sağlık

Meme kanserine karşı 7 önlem

Araştırmalara göre meme kanserine yol açan 7 kimyasal madde belirlendi. Kansere yakalanan kadınların en fazla maruz kaldığı zararlı kimyasallar ve korunma yolları şöyle

13 Mayıs 2014 12:38

Birçok kimyasal madde göğüs bölgesinde tümör oluşumunu tetikliyor. Bilim insanları bu kimyasalların insan sağlığını nasıl etkilediğine yönelik her gün yeni bir keşifte bulunuyor. Ancak günlük hayatımızın her alanına sinsice giren kimyasallardan korunmak imkânsız değil. 

 

Yol haritası çizildi 

 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ABD'deki Silent Spring Enstitüsü'nün fareler üzerinde yaptığı bir araştırmada meme kanserine neden olan kimyasal maddeler ortaya çıktı. Dr. Ruthann Rudel, başkanlık ettiği araştırmada meme kanserine yakalanan kadınların en çok maruz kaldığı zararlı kimyasal maddelerin tespit edildiğini ve bu maddelerden nasıl uzak kalınacağına dair bir yol haritası çizildiğini açıkladı. Enstitünün Genel Müdürü Julia Brody ise kadınların günlük hayatta sıklıkla iç içe olduğu kimyasal maddelerin kanser riskini artırdığını ancak bu maddelerle kanser arasındaki ilişkinin çoğunlukla gözardı edildiğini belirtti. Peki hangi kimyasal maddelerden uzak durmamız gerekiyor;

1- Petrol türevi benzin, dizel ve fuel yakıtlarla çalışan araçlardan uzak durun. Çim biçme makinesi gibi bahçede kullanılan makinelerin bile elektrikle çalışanını tercih edin. 

2- Yemek pişirirken havalandırma cihazı kullanın. Yağda kızartılmış yiyecekleri azaltın. 

3- Poliüretan köpüklü mobilya tercih etmeyin ve yanmaya karşı dayanıklı köpük malzemeyle yapılmış eşyadan kaçının. 

4- Leke tutmaz halı, mobilya ve kumaşları tercih etmeyin. 

5- Leke çözücü perc ya da diğer çözücüleri kullanmayan bir kuru temizlemecide kıyafetlerinizi temizletin. 

6- İçme suyu filtrenizin tek parça karbondan yapılmış olmasına dikkat edin. 

7- Evinizi temizlerken petrokimyasallar içeren temizlik maddelerinden kaçının. Deterjan, bulaşık sabunu ve çamaşır suyu gibi temizleyiciler ağır kimyasallar içerdiğinden evinizi ve doğayı kimyasallarla kirletiyor. Deterjanlarla yıkanan giysilerdeki ya da bulaşık deterjanlarının tabaklarda bıraktığı kimyasal kalıntılar ter ve ağız yoluyla vücuda girerek kanserojen etki gösteriyor. Doğa dostu ve bitkisel kaynaklı temizlik malzemelerini tercih edin. Ayakkabılarınızı evin dışarıda çıkarın. Ayakkabılarınızın altını Hepa filtreli bir elektrikli süpürgeyle temizleyin, ardından nemli bir bezle iyice silin. 

 

Ev yapımı deterjan 

 

Araştırmadan çıkan sağlık tavsiyelerinin ABD Ulusal Çevre ve Sağlık Enstitüsü tarafından günlük hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı kaydedildi. Öte yandan Ulusal Çevre ve Sağlık Enstitüsü'nün de içinde olduğu birçok sağlık kuruluşu ev yapımı sağlıklı temizlik maddeleri üretimini teşvik etmek için çalışmalar yapıyor. Bu kuruluşlar web sitelerinde ve hazırladıkları broşürlerde karbonat, boraks, bitkisel sabun, sirke ve çamaşır sodası gibi maddelerin kullanılarak doğa dostu deterjan, bulaşık sabunu ve günlük hayatta kullanılan diğer temizlik maddelerinin nasıl güvenli bir şekilde yapılacağını anlatıyor.

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