Meme kanseri ile mücadelede mamografi gereksiz mi?

Kanadalı bilim insanlarının 25 yıldır 90 bine yakın kadın üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, mamografinin meme kanserinin erken teşhis ve tedavisinde etkili olmadığı ortaya çıktı.

Toronto Üniversitesi Dalla Lana Halk Sağlığı Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Cornelia Baines ve ekibinin, Kanada'nın 6 eyaletindeki 15 kanser tarama merkezinde 25 yıl süren araştırmaları, tıp dergisi British Medical Journal'de yayımlandı. Araştırma ekibinin, meme kanserini mamografi yöntemiyle elle hissedilmeyecek düzeyde küçükken teşhis etmenin tedavi için bir avantaj oluşturup oluşturmadığına ilişkin soruya cevap aradıkları ve 25 yıllık araştırma sonucuna göre erken teşhisin tedaviye çok etkisinin olmadığı kanaatine vardıkları kaydedildi.

Yaşları 40 ila 59 arası olan 89 bin 835 kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre, mamogram testlerinin meme kanserinden ölümlerin azalmasına olumlu bir etkisi olmadı. Prof. Cornelia Baines, “Tarama sonucu yayılmacı meme kanseri olduğu saptanan kadınların tedavisinde, bu testin sanıldığı kadar etkili olmadığı anlaşıldı. Çalışmada 3 bin 250 kişilik mamografi grubu ile 3 bin 133 kişilik kontrol grubu kadın hastadan oluşan iki grup izlendi. Bunlardan mamografiye alınan ilk gruptan 500, alınmayan ikinci gruptan ise 505 hasta öldü. Her iki gruptaki hastalar da mükemmel bir tedavi süreci geçirmelerine karşın, birbirine eşit bir ölüm oranı kaydedildi" dedi.

Bilim adamları, mamogram ile çok erken aşamada teşhis edilen ve kemoterapi, ameliyat ve radyasyon tedavisi gibi yöntemler uygulanan bir çok kanser vakasının gerçekte tedaviye ihtiyaç dahi duymayabileceği, bazen tümörlerin çok yavaş büyüdüğü, bazı vakalarda da kendi kendine söndüğünün tespit edildiğini ileri sürdü. Kanadalı Baines ve ekibinin araştırma sonuçları ABD ve Kanada'da tartışma yaratırken, bazı bilim adamları mamografinin gereksiz olduğu sonucuna karşı çıktı.

New York Times'ın haberine göre Amerika Kanser Topluluğu'ndan Dr. Richard Wender, mamografinin 40'lı yaşlardaki kadınlarda uygulanmasıyla meme kanserinden ölüm oranını yüzde 15, 50'li yaşlarda uygulanmaya başlanmasıyla yüzde 20 oranında azalttığını iddia etti. Ontario Kanser Ajansı ise yaptığı açıklamada, araştırmanın mamografi testlerini etkilemeyeceğini ve rutin taramalara devam edileceğini duyurdu.