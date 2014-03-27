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Sağlık

Kolesterol meme kanseri riskini arttırıyor

ABD'de yapılan araştırmalar, kolesteroldeki bir molekülün östrojen hormonunu 'taklit ederek' meme kanseri riskini arttırdığını ortaya koydu

27 Mart 2014 16:02

ABD'de bilim insanlarının araştırması, kolesterolün takip altına alınmasının sadece kalp ve damar hastalıklarına değil, meme kanserine karşı da önlem alınmasını sağlayabileceğini gösterdi. Östrojen hormonunun birçok meme kanseri türünün gelişiminde rol oynadığını belirten bilim insanları, kolesteroldeki bir molekülün söz konusu hormonu “taklit ettiğini” belirleyerek, bu durumun meme kanseri riskini artırabileceğini vurguladı.

 

Yağlı yiyenlerde oluşan molekül tümör sebebi

 

Yapılan araştırmada, 27HC adlı molekülün, östrojen gibi, tümör hücrelerinin büyümesine neden olduğu görüldü. Yağlı yiyeceklerle beslenen farelerde kolesterolün yükseldiği ve hayvanların meme kanserine daha fazla yakalandığı belirtildi. Bir hastanedeki hastaların verilerini inceleyen bilim adamları meme kanserine yakalanan kadınlarda 27HC molekülünün sağlıklı kişilerinkinden 3 kat fazla olduğunu da belirledi. Ayrıca bilim insanları, 27HC molekülünü engellemede daha az başarılı olanların yaşam süresinin daha az olduğuna dikkati çekti.

Molekül ve kolesterol seviyesi arasındaki bağlantı kesinlik kazanmasa da, sonuçlar statinler gibi kolesterol ilaçlarının bu molekülün etkilerini azaltabileceğini gösteriyor. Araştırmanın sonuçları “Cell Reports” ve “Science” dergilerinde yayımlandı.

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