Meme kanseri ameliyatı geçiren Nur Yerlitaş taburcu oldu

Geçtiğimiz hafta kanser ameliyatı geçiren modacı Nur Yerlitaş, bugün taburcu oldu. Meme küçültme ameliyatı olmak için gittiği hastanede göğsünde kist tespit edilen Yerlitaş hemen ameliyata alınmıştı.

Yerlitaş'ın ziyaretine giden Ivana Sert'in yaptığı açıklamada salı günü taburcu olması beklenen modacının bugün (perşembe) hastaneden çıkarıldığını ifade etti.

Hastane çıkışı Ünlü Modacı Yerlitaş'a Menajer Stelyo Pipis eşlik ederken, Yerlitaş: "Herkese çok teşekkür ediyorum. Her kadının göğüs kontrolleri yaptırmasını istiyorum" dedi.