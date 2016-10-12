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Nur Yerlitaş'a meme kanseri teşhisi

Kanser teşhisi konulan Yerlitaş bugün ameliyat olacak

12 Ekim 2016 13:00

İşte Benim Stilim yarışmacısıyla adını geniş kitlelere duyuran moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, meme kanserine yakalandı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün akşam sosyal medya hesabından, gözleri yaş dolu bir kadın fotoğrafı paylaşarak “Bazen hayat bize süprizler yapar” notunu düştü. Kafa karıştıran bu paylaşımın ardından Demet Akalın’ın da "Bu gece bütün dualarım seninle Nur ablam" diye yazarak, Yerlitaş için "dua" istedi. 

Ünlü modacıya meme kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi. Yerlitaş, bugün 11.00'de ameliyata alındı. 

 

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