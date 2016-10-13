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Nur Yerlitaş kanser olduğunu meme estetiği yaptırmaya gittiğinde öğrendi

Demet Akalın: Bu gece bütün dualarım seninle

13 Ekim 2016 14:15

Modacı Nur Yerlitaş, memelerini küçültmek için 5 gün önce Estetik Cerrah Dr. Serdar Eren'e gitti. Muayene sırasında memede kiste rastlandı. Meme kanseri olduğu ortaya çıkan Nur Yerlitaş dün İstanbul'da ameliyat oldu. Kitle alındı, lenfler temiz çıktı. 

Posta'da yer alan habere göre; Prof. Dr. Cihan Uras kanser ameliyatını bitirdikten sonra Dr. Serdar Eren meme küçültme operasyonu yaptı. Ameliyat 6 saat sürdü.

Yerlitaş, önceki akşam sosyal medya hesabından, gözleri yaş dolu bir kadın fotoğrafı paylaşarak; “bazen hayat bize süprizler yapar” notunu düşmüştü. Bu paylaşımın ardından Demet Akalın da "Bu gece bütün dualarım seninle Nur ablam" yazarak Yerlitaş için "dua" istemişti. Yerlitaş’ın paylaşımına Rober Hatemo ve Özge Peker de yorum yapmıştı.

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Nur Yerlitaşmeme kanseriDemet Akalınameliyat

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