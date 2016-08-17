Melih Gökçek'in oğlu CHP ve MHP'yi ziyaret etti, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu, Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. 15 Ağustos’ta ilk olarak Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Gökçek, bugün de Bahçeli ile makamında bir araya geldi. Gökçek, Kılıçdaroğlu’ndan, geçmişte eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla ilgili yaptıkları bir haberden dolayı özür dilediklerini belirterek her iki lideri de kanala davet ettiğini söyledi.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, Osman Gökçek, ziyaretlere ilişkin özetle şunları söyledi:

“İki tarafa da görüşme talebimi ilettim. Kılıçdaroğlu’na toplumsal birlik ve bütünlüğün, yumuşama ve ılıman sürecin devam etmesi noktasında kendisinin vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etmek için gittim. Kendisi de çok nazik bir şekilde beni ağırladı. Görüşme 40 dakika sürdü. ‘Yanımda bir AK Partili’nin, Cumhuriyet Halk Partisi liderini alkışlamasını 10 yıl bile düşünsem aklıma gelmezdi’ dedim. Aynı şekilde CHP’lilerin de Yenikapı mitingine katılan Sayın Erdoğan, Sayın Binali Yıldırım’ı ve Sayın Bahçeli’yi alkışlamasının çok önemli olduğunu söyledim. Kendisi de aynı fikirlerde olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’na ‘Sizi tüm samimiyetimle Beyaz TV’ye davet etmek isterim, Beyaz TV’de görüşlerinizi dile getirmenizi arzu ediyorum’ dedim. Kendisi de ‘benim Beyaz TV’ye çıkmam konusunda farklı bir düşüncem yok, olabilir size çıkabilirim’ dedi. Sayın Devlet Bahçeli ile bir araya gelebildim. Sayın Bahçeli’ye de birlik ve bütünlük sürecine verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ettim. Sayın Devlet Bahçeli’yi de Beyaz TV’ye davet ettim. Bildiğim kadarıyla bu süreçte hiçbir kanala çıkmadı. Sayın Bahçeli de ‘bu konuyla alakalı önümüzdeki süreçte televizyona çıktığımızda değerlendirelim bu konuyu, çıkarız’ dedi.”