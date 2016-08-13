Melih Gökçek'e 'FETÖ'ye yardım ve yataklıktan suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında suç duyurusu yapıldı. CHP milletvekili Murat Emir, Gökçek'in Gülen cemaatine yardım ettiğini söyleyerek savcılığa başvurdu.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Fethullah Gülen’e devlet olanaklarını sunduğu kamuoyu önünde övgü dolu konuşmalar yaptığı, 'FETÖ/PDY’ye yardım ve yataklık suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanmasını istedi. Melih Gökçek’in kaçma olasılığı olduğuna dikkat çeken Emir, yurt dışına çıkış yasağı konulması istedi.

gazeteduvar.com'un haberine göre; Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Emir, şunları söyledi: “15 Temmuz Darbe Girişimi, ülkemiz açısından tarihi bir dönemeçtir. 15 Temmuz 2016, adeta uçurumdan yuvarlanmaktan son anda kurtulduğumuz bir gündür. Birçok kamu kurumunda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde de yıllardır yuvalanmış olan halk düşmanı FETÖ/PDY yapılanmasının nasıl bu güce ulaştığı ise açıktır. Fethullah Gülen Cemaati’nin ‘geçer akçe’ olarak sunulduğu günlerde bu örgütün en has hamilerinden biri de parti büyükleri Bülent Arınç’ın deyimiyle Ankara’yı parsel parsel satan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’tir.

"Melih Gökçek'in üyelik görüntüsü vermektedir"

Melih Gökçek’in, FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilişkilerinin geldiği düzey ‘destekçilik’ten öte ‘üyelik’ görüntüsü vermektedir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Ankara’da düzenlenen mitinglerde ve televizyon kanallarında FETÖ/PDY ilişkin yaptığı, Fethullah Gülen’in üç harflileri (cinleri kast ediyor) saçmalıkları da olsa olsa bu cani örgütle girdiği ilişkiyi gizlemeye yöneliktir. Gökçek-FETÖ ilişkisini geçmişte net olarak ortaya koyan birçok olay söz konusudur. Bunlardan biri, Ankara’da yapılan Uluslararası 10. Türkçe Olimpiyatları’nın 03.06.2012 tarihli açılış töreninde Melih Gökçek’in yaptığı konuşmadır. Gökçek açılış töreninde Fethullah Gülen’i yerlere göklere sığdıramayarak “.. ve hepsinin üstünde hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Rabbim kendisine uzun ömür ve sıhhat versin. Dualarını üzerimizden eksik etmesin” açıklamasını yapmıştır.

"Melih Gökçek'in pişmanlık ifadesi itiraftır"

Melih Gökçek’in, FETÖ aşkı AKP’nin kurucularından partili büyükleri Bülent Arınç tarafından bizzat kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bülent Arınç’ın, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olduğu 24.03.2015 tarihinde yaptığı “.. Bunun yanında Gökçek bunlardan fazlasını yapmıştır. Seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir.



Zengin iş adamlarına okullar satmıştır. İmar planlarında değişiklikler yapmıştır. 30 Mart seçimlerine kadar bu ağzından bu yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Çok zor seçimi kazanınca birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunun verdiği yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır. Mahkemelerde boğulmaktadır. Biz Ankara ve devletin imkânlarını onların kucağına bırakmadık” açıklaması hala akıllarda yerini korumaktadır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 07.08.2016 tarihinde yaptığı basın açıklaması da bu iddiaları doğrular niteliktedir. Melih Gökçek, 17.02.2016 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde Ahmet Hakan ile yaptığı röportajda, FETÖ’ye Ankara’da tahsis ettiği araziler nedeniyle “pişmanlık” yaşadığını da itiraf eden bir kişidir.”