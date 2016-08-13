T24 LogoT24 Logo
Politika

Melih Gökçek'e 'FETÖ'ye yardım ve yataklıktan suç duyurusu

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Melih Gökçek'in üyelik görüntüsü verdiğini ileri sürdü

13 Ağustos 2016 02:19

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında suç duyurusu yapıldı. CHP milletvekili Murat Emir, Gökçek'in Gülen cemaatine yardım ettiğini söyleyerek savcılığa başvurdu.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Fethullah Gülen’e devlet olanaklarını sunduğu kamuoyu önünde övgü dolu konuşmalar yaptığı, 'FETÖ/PDY’ye yardım ve yataklık suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanmasını istedi. Melih Gökçek’in kaçma olasılığı olduğuna dikkat çeken Emir, yurt dışına çıkış yasağı konulması istedi.

gazeteduvar.com'un haberine göre; Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Emir, şunları söyledi: “15 Temmuz Darbe Girişimi, ülkemiz açısından tarihi bir dönemeçtir. 15 Temmuz 2016, adeta uçurumdan yuvarlanmaktan son anda kurtulduğumuz bir gündür. Birçok kamu kurumunda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde de yıllardır yuvalanmış olan halk düşmanı FETÖ/PDY yapılanmasının nasıl bu güce ulaştığı ise açıktır. Fethullah Gülen Cemaati’nin ‘geçer akçe’ olarak sunulduğu günlerde bu örgütün en has hamilerinden biri de parti büyükleri Bülent Arınç’ın deyimiyle Ankara’yı parsel parsel satan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’tir.

 

"Melih Gökçek'in üyelik görüntüsü vermektedir"

 

Melih Gökçek’in, FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilişkilerinin geldiği düzey ‘destekçilik’ten öte ‘üyelik’ görüntüsü vermektedir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Ankara’da düzenlenen mitinglerde ve televizyon kanallarında FETÖ/PDY ilişkin yaptığı, Fethullah Gülen’in üç harflileri (cinleri kast ediyor) saçmalıkları da olsa olsa bu cani örgütle girdiği ilişkiyi gizlemeye yöneliktir. Gökçek-FETÖ ilişkisini geçmişte net olarak ortaya koyan birçok olay söz konusudur. Bunlardan biri, Ankara’da yapılan Uluslararası 10. Türkçe Olimpiyatları’nın 03.06.2012 tarihli açılış töreninde Melih Gökçek’in yaptığı konuşmadır. Gökçek açılış töreninde Fethullah Gülen’i yerlere göklere sığdıramayarak “.. ve hepsinin üstünde hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Rabbim kendisine uzun ömür ve sıhhat versin. Dualarını üzerimizden eksik etmesin” açıklamasını yapmıştır.

 

"Melih Gökçek'in pişmanlık ifadesi itiraftır"

 

Melih Gökçek’in, FETÖ aşkı AKP’nin kurucularından partili büyükleri Bülent Arınç tarafından bizzat kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bülent Arınç’ın, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olduğu 24.03.2015 tarihinde yaptığı “.. Bunun yanında Gökçek bunlardan fazlasını yapmıştır. Seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir.

Zengin iş adamlarına okullar satmıştır. İmar planlarında değişiklikler yapmıştır. 30 Mart seçimlerine kadar bu ağzından bu yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Çok zor seçimi kazanınca birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunun verdiği yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır. Mahkemelerde boğulmaktadır. Biz Ankara ve devletin imkânlarını onların kucağına bırakmadık” açıklaması hala akıllarda yerini korumaktadır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 07.08.2016 tarihinde yaptığı basın açıklaması da bu iddiaları doğrular niteliktedir. Melih Gökçek, 17.02.2016 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde Ahmet Hakan ile yaptığı röportajda, FETÖ’ye Ankara’da tahsis ettiği araziler nedeniyle “pişmanlık” yaşadığını da itiraf eden bir kişidir.” 

ETİKETLER

melih gökçekmurat emirfetöüyeliksuç duyurusu

İlgili Haberler

Mimarlar Odası: Melih Gökçek cemaate hangi parselleri verdiğini açıklasın

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Melih Gökçek'e hangi parselleri verdiğini sordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24