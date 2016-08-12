Mimarlar Odası: Melih Gökçek cemaate hangi parselleri verdiğini açıklasın

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Parselleri cemaate verdiğim için pişmanım. Hayır işi olarak vermiştim” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “hayırlı bir iş yaparak bu parselleri açıklamasını istiyoruz. FETÖ/PDY örgütüne bu güne kadar kaç tane hayır işi için yer tahsisi yapılmıştır?” dedi.



Konuya ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’na resmi yazı yazan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Ankara Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan ve belediye başkanının ‘hayır işi’ olarak cemaate verdiğini ifade eden parsellerin tüm bilgi ve belgelerinin, varsa meclis kararlarının listeler halinde kendilerine verilmesini” talep etti.

“PARSEL PARSEL ‘HAYIR İŞİ’ İÇİN TAHSİS”

DHA'nın haberine göre; Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Günlerdir meslek odalarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Fetullah Gülen cemaatine parsel parsel sattığı arazilerle ilgili açıklamalar yapılıyor.



Gökçek’in basına verdiği bir röportajda cemaate ilgili parselleri ‘hayır işi’ için verdiğini açıkladı. Hayır işi için nereleri verdiğini açıklamasını istedik. Gökçek, hayırlı bir iş yapsın ve ‘hayır işi’ için verdiği yerleri parsel parsel halka açıklasın” diye konuştu.

“FETÖ/PDY örgütüne bu güne kadar kaç tane hayır işi için yer tahsisi yapılmıştır?”

Melih Gökçek'e sorular

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’na bilgi edinme kanuna istinaden, yöneltilen resmi yazıdaki sorular şöyle sıralandı: “FETÖ/PDY örgütüne bu güne kadar kaç tane hayır işi için yer tahsisi yapılmıştır? FETÖ/PDY örgütüne verilen parsellerin ada ve parsel numaraları, yeri, büyüklüğü ve imar plan notları nelerdir? FETÖ/PDY örgütüne parsellerin verildikten sonra imar uygulama planlarında bir değişiklik yapılmak üzere Belediye Meclis kararı alınmış mıdır? Alındı ise hangi ada ve parsellere aittir? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlardan FETÖ/PDY örgütüne tahsis edilmiş bir mülk ve/veya kira yöntemi ile verilmiş bir bina bulunmakta mıdır? FETÖ/PDY örgütü elemanlarına şahsına yönelik almış oldukları Belediye Başkanı tarafından iddia edilen tespit ettiğiniz ada parseller ve şahıslarının isimleri nelerdir? Hayır işi olarak verilmesi planlanmış ve işlem tesis edilmiş olan ada/parsel ve/veya taşınmazların devri ile ilgili Belediye Meclisi kararı var mıdır?”

"Hayır işini kişisel hesabından yapsın"

Gökçek, hakkında “Parsel parsel satış” ile ilgili görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduklarını ancak İç İşleri Bakanlığı soruşturma izni vermediğini anımsatan Mimarlar odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya ise Gökçek’e şu soruları yöneltti: “Bir belediye başkanının kamuya ait taşınmazı hangi yetkiye dayanarak hayır işi olarak verebilmektedir. Yaptığı başka hayır işi var mı, varsa bu hayır işi kamuya ait hangi olanağı kapsamaktadır? Hayır işini, kişisel ideolojik düşüncesi kapsamında mı yoksa kamu yararına mı ve kimin için yapmıştır? Kaya, ayrıca Gökçek’e “Kendisine önerimiz hayır işi yapacaksa kişisel hesabından yapsın. Belediye başkanı olarak Ankaralının ödediği vergilerle cemaatlere hayır işi yapmak yerine Ankara halkına 1 metre metro yapmayı becerirse en büyük hayrı yapmış olacak” önerisinde bulundu.