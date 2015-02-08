Melih Gökçek siyaseti bırakıyor

21 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Melih Gökçek, bir sonraki seçimlere girmeyeceğini ve emekli olacağını açıkladı.

“Bıçakla dahi bir suikasta kurban gidersem, bilin ki arkasında MOSSAD vardır” sözleriyle tartışma yaratan Melih Gökçek, “Fransa’daki son olayların 'arkasında MOSSAD var' dedim. İsrail medyası dahil her yerden ses geldi. Onlar kendilerini hedef alan kişileri hedef almayı çok severler. Ölürsem ölüm boşa gitmesin, bu millet MOSSAD’a karşı ilgisini daha da artırsın diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na hayran kaldığını ve “Demek ki büyük devlet olmak bu” dediğini iddia eden Gökçek, Yunanistan’da seçimleri kazanan Aleksis Çipras’ın ‘şov yaptığını’ öne sürdü.

Melih Gökçek’in Habertürk’ten Kübra Par’ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

“Başıma bir şey gelirse bilin ki MOSSAD yaptı” demişsiniz. Hayırdır, paranoya mı başladı?

“Fransa’daki son olayların arkasında MOSSAD var” dedim. İsrail medyası dahil her yerden ses geldi. Onlar kendilerini hedef alan kişileri hedef almayı çok severler. Ölürsem ölüm boşa gitmesin, bu millet MOSSAD’a karşı ilgisini daha da artırsın diye düşündüm.

Ecelinizle ölseniz bile MOSSAD öldürdü diye sonradan sizi mezarda rahat bırakmazlarsa ne olacak?

Eğer herhangi bir suikasta kurban gidersem, bıçakla bile olsa, bilin ki arkasında muhakkak MOSSAD var.

Nasıl bu kadar emin konuşuyorsunuz?

Çünkü onlar bu işi yapmayı çok iyi bilirler.

‘Putin Ak Saray’a hayran kaldı’

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili tartışmalara ne diyorsunuz?

Çok saçma bir tartışma. Kıskançlıktan, aşağılık kompleksinden karşıya laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Ak Saray ülkemizin büyüklüğünü gösteren bir şey. Kimse bilmez ama ben şahidim. Putin geldiğinde Cumhurbaşkanımızın odasında otururken etrafı seyretti ve “Demek ki büyük devlet olmak bu” dedi. Hayranlığını ifade etti.

Ama Putin’in hayranlığının pek hayra alamet olmadığını düşünenler olabilir!

Hayır, bu sizin devletinizin büyüklüğünü gösterir. Âcizane benim makamım da güzeldir. Sayısız belediye başkanları, devlet başkanları, başbakanlar, geldi. O makama bakarak, Türkiye’nin büyüklüğünü görerek konuştular.

Kendinizi bir gün AK Saray’da otururken hayal ediyor musunuz?

Hayır, etmiyorum. Benim şurada 4 senem kaldı, bundan sonra ne yapacağım belli değil.

Bu seçimde milletvekili adayı olacak mısınız?

Hayır, kesinlikle...

Bir dahaki seçime?

Daha 4 yıl var, muhtemelen emekli olurum. Hanımı da alırım, bir yere gideriz.

Nevin Hanım siyasete girmeyi düşündü mü hiç?

Hayır, ama düşünse benden iyi yapar. Ben de bırakıyorum, oğlumuz başlasın artık.

Oğlunuz bu seçimde aday olacak mı?

Bilmem ki...

‘Murat Karayalçın İstanbul’u uçurur!’

Eski ezeli rakibiniz Murat Karayalçın’ın CHP İstanbul İl Başkanı olmasına ne diyorsunuz?

Müthiş bir başarı elde eder, İstanbul’u uçurur! (Gülüyor)

Özlüyor musunuz?

Benim için varlığı da bir, yokluğu da bir...

İstanbul’a gelip karşısına tekrar çıkmayı düşünür müsünüz?

Mümkün değil, benim belediye başkanlığı işim bitiyor.

‘Çipras’tan bir şey olmaz, şov yapıyor!’

Yunanistan seçimlerini kazanan Çipras’a karşı sizde de bir sempati oluştu mu?

Hayır, hiçbir sempati oluşmadı! Ateist olduğu için fikren beğenmem kesinlikle mümkün değil. Hem daha ilk günden sözlerini yutmaya başladı. “Borçları ödemeyeceğiz” dedi ama sonra dönüş yapıp “Anlaşacağız” dedi. Bekâra karı boşaması kolaydır. Daha çok şey öğrenecek!

Makam arabalarını sattırmış. Şık hareketler değil mi bunlar?

Bunlar solun halka sempatik görünmek için yaptığı basit şovlar. Bunlardan bir şey olmaz. Sen devletini şanınla, şöhretinle yöneteceksin!

Büyük başarı kazandı, biraz takdir etseniz...

Halk bu tip zamanlarda bol keseden vaat edenlere oy verir. Çipras halkın yumuşak noktalarını tespit edip oralardan vaatlerle geldi. Hemen “Bu bir ümittir” diyerek peşinden gitmenin âlemi yok!

‘Sarıgül’ü yediler’

Ankara’nın betonlaştığı eleştirilerine ne diyorsunuz?

Kim ne derse desin benim şehrim çok güzel. Bu kadar temiz, trafiği bu kadar düzenli, yolları geniş bir başka kent yok. Her şeyi rahat...

Kendi seçmeniniz olmayanların eleştirilerine karşı biraz duyarsız mısınız?

Duyarsız değilim ama o eleştiriler CHP’nin mutfağında üretilen laflar. Eleştiri değil, sırf tenkit etmek için tenkit ediyorlar. Hiçbir CHP’linin “Melih Gökçek’i tenkit ediyoruz ama şunları da iyi yaptı” dediğini duydun mu?

Peki, siz hiç onları hiç övüyor musunuz?

Sarıgül hakkında çok söylemişimdir. Yiğidi öldür hakkını teslim et. Ama Sarıgül’ü de yediler!

Başkentin İstanbul olması tartışılıyor. Başkent unvanını kaptırırsanız üzülür müsünüz?

Üzülürüm tabii! Ankara’ya başkentlik yakışıyor.

Ama “Osmanlı mirası, yeni Türkiye” falan diyordunuz...

Eyvallah ama ben başkenti seviyorum. Şu anda da Selçuklu İmparatorluğu gibi oluyoruz. Ankara kalsın.

Tarihi kostümlü 16 askeri nasıl buldunuz?

Süper bir düşünce! Bir tarihin devamı olduğumuzu gösteriyor. Yeni doğan bir Cumhuriyet değiliz.

Ama okul müsameresi kıvamında olduğunu düşünenler var.

Aşağılık kompleksinden öyle konuşuyorlar. Öyle düşünenlerin çoğu Osmanlı-Selçuklu torunu değil. Mesela İngiltere’ye gidiyorsun, seni eski askerler karşılıyor. Bundan çekinmek, gocunmak kendini inkâr etmektir. Bizim için tın geliyor, tırıs gidiyor. 1071 Malazgirt Bulvarı adını koymamı protesto edenler Bizans kostümleri giyinip gelmişti. Bizans torunları var. Osmanlı’yı, Selçuklu’yu kendilerine düşman olarak kabul ediyorlar.

Duşakabinoğulları esprisine siz de gülmediniz mi?

Olur mu ya saçmalık!

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