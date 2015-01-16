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Melih Gökçek: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MOSSAD'dır

Melih Gökçek, İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı tehdit aldığını öne sürdü

16 Ocak 2015 07:27

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Başıma bir şey gelirse bu MOSSAD’dan gelmiştir” dedi.

Beyaz TV'de 'Erkan Tan ile Tartışalım' adlı programa katılan Melih Gökçek, İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı tehdit aldığını öne sürerek şunları söyledi:

“Kimden gelirse gelsin bilin ki ucunda MOSSAD var” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü; Hangi olayın olması, kimin saldırması önemli değil. Önemli olan bunu yaptırandır. Ben böyle kabul ediyorum. Şayet maşaları kullanıp da bana bir şey yaptırırlarsa Melih MOSSAD tarafından öldürülmüştür, ona göre gardlarını alsınlar. Bu benim onlara mirasımdır, Türk milletine mirasımdır. Hakkım varsa böyle bilsinler."

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