Melih Gökçek'e rüşvet sorusu: 1998'de otobüs başına 3 bin 315 mark rüşvet aldın mı?

CHP Yolsuzlukları Araştırma Birimi Başkanı Aykut Erdoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, 1998 yılında alınan 250 otobüs için Daimler Mercedes'den otobüs başına 3 bin 315 mark rüşvet alıp almadığını sordu. Erdoğdu ile Gökçek'in Twitter üzerinden yaptıkları sorulu tartışmada, Gökçek ise Erdoğdu'ya Artı 1 TV'ye ilişkin son günlerde demeçlerin yayınlandığı "kayıp paraları" sordu.

Daimler Benz’in kime ne kadar rüşvet verdiğinin kaydını tuttuğunu bildiren Erdoğdu, Gökçek’e, “Bilirsin ben belgesiz konuşmam. Senin belediyene 1998 yılında 250 adet otobüs satmışlar. Satılan her otobüs için 3 bin 315 Mark artı 20 bin Mark rüşvet verdiklerini söylüyorlar” dedi.

Gökçek'in Artı 1 TV'ye ilişkin son günlerde demeçlerin yayınlandığı "kayıp paralarla ilgili soruya Erdoğdu, "Artı 1'e bağış yapılmışsa bu özel hukuk ilişkisidir. Beni ilgilendirmez. Yok bunun karşılığında bir kamu işi halledildiyse o zaman durum değişir. Hesabını biz sorarız. Bu belediye başkanları bağışları nasıl vermişler. Bağışın kaynağı ne? Bunları açıklamalılar, Belgelerini koymalılar. Sana söz bu işlemlerde bir kamu zararı varsa, yetimin hakkı yenilmişse biz CHP olarak gereğini yapacağız” karşılığını verdi.

'Meseleyi Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum '

Gökçek’e verdiği bu yanıtın ardından, Amerikan Adalet Bakanlığı'na ait bir belge yayınlayan ve belgede Mercedes’in 95 Milyon Euro satış karşılığı 6 Milyon Euro rüşvet verdiğinin yer aldığını belirten Erdoğdu, “Şimdi meseleyi sana Bilal’e anlatır gibi anlatıyorum” diyen Erdoğdu şunları söyledi:

“Daimler Benz firmasında yapılan denetimlerde bu firmanın 22 ülkede rüşvet verdiği ortaya çıktı. Amerika ve Almanya bizim gibi değil. Ve ülke dışında rüşvet vermek yasak. Şirket yetkilileri suçları ortaya çıkınca hapis cezası almamak için suçlarını itiraf edip para cezasına razı oldular. Bu itiraflarda Türkiye’de senin belediyen de dahil kamuya yaptıkları otobüs satışları için rüşvet verdiklerini kabul etti. Daimler Benz şirketi rüşvet verme suçu karşılığında 180 milyon dolar ceza ödedi. Sonra rüşvet verilen ülkelerde soruşturma başladı. Bizim ülkemizde de SPK ve Adalet Bakanlığı’na dosyalar iletildi. Ama dosyalar şu an kapatılmaya çalışılıyor. Bu konuda Ali Babacan ve SPK yetkililerinden tam ve doğru açıklama bekliyoruz.”

Daimler Benz’in kime ne kadar rüşvet verdiğinin kaydını tuttuğunu bildiren Erdoğdu, Gökçek’e, “Bilirsin ben belgesiz konuşmam. Senin belediyene 1998 yılında 250 adet otobüs satmışlar. Satılan her otobüs için 3 bin 315 Mark artı 20 bin Mark rüşvet verdiklerini söylüyorlar” dedi.

'Bizde belge konuşur'

Gökçek’e “Bundan sonra senin muhatabın bu aşamadan sonra Amerika ve Alman Büyükelçileri, Amerikan Adalet Bakanlığı ve Mercedes Daimler Benz firması. diyen Erdoğdu şöyle devam etti:

“Adamlar 'biz rüşvet verdik, yakalandık, pişman olduk, cezamızı ödedik' diyorlar. Benim milletvekili olarak görevim, uluslararası yargı kararına dayanan rüşvet iddiasını araştırmak. Hiç boşuna dava tehditlerine girme. Demirden korksak trene binmezdik. Şimdi sana düşen, benimle birlikte Daimler Benz firmasına, ABD ve Almanya devletlerine dava açmaktır. Mahkemenin görevi de delil dosyasının tamamını getirip karar verecektir.”

İddialarıyla ilgili belgeleri de Twitter’a koyan Erdoğdu, “Dedikodu sorularına cevap verdim. Ben sordum. Belge koydum, sen cevap veremedin. Bu iş bitmiştir, son belgeyi koyduktan sonra gidip yatacağım. Sen ve trollerin sabaha kadar atıp tutun. Biz de belge konuşur” diyerek tartışmaya son noktayı koydu.